5 прорывных российских стартапов в аэрокосмической отрасли

Аэрокосмос

Аэрокосмическая индустрия продолжает развиваться с бешеной скоростью. Вместе с такими гигантами, как SpaceX и Blue Origin, множество стартапов по всему миру внесли значительный вклад в эту отрасль. Россия не исключение. Давайте рассмотрим пять прорывных российских стартапов, которые активно меняют аэрокосмическую сцену.

1. Dauria Aerospace

Dauria Aerospace

«Dauria Aerospace», основанная Михаилом Кокоричем в 2012 году, была первым частным российским космическим стартапом. «Dauria» внесла значительный вклад в развитие области малых спутников, запустив свои микроспутники «DX1» и «Perseus-M». В частности, их «DX1» был использован для мониторинга и контроля лесных пожаров в Австралии в 2015 году. С этого момента, «Dauria Aerospace» продолжала свою инновационную деятельность, разработав несколько новых космических технологий и систем. Одним из их крупных достижений стало сотрудничество с корпорацией «Роскосмос», в рамках которого был запущен спутник «Aist-2D». Этот спутник применяется для проведения научных исследований и испытаний новых технологий.

2. StartRocket

StartRocket

«StartRocket», основанный в 2018 году Владиленом Ситниковым, представляет собой действительно уникальный и амбициозный проект. Основная идея «StartRocket» заключается в использовании сети орбитальных спутников, которые могут отображать рекламу и другую информацию в небе, создавая своего рода «космическую билбордную сеть». Несмотря на многочисленные критические замечания и противоречия, проект продолжает развиваться, и в 2020 году команда «StartRocket» успешно провела первые испытания своей технологии. Команда заявляет, что их технология может быть использована не только для рекламы, но и для отображения важной информации в случае чрезвычайных ситуаций.

3. Sputnix

Sputnix

«Sputnix», основанный в 2011 году, специализируется на разработке и производстве оборудования и решений для малых спутников. В 2014 году они успешно запустили свой первый микроспутник, «ТаблетСат-Аура», что стало важным шагом в развитии частного космического бизнеса в России. В 2017 году «Sputnix» в партнерстве с «Роскосмосом» запустил проект «Orbital Express», целью которого является создание сервиса по доставке небольших грузов на орбиту. Этот проект открывает новые возможности для научных исследований и коммерческих проектов, позволяя быстро и недорого доставить необходимые грузы на орбиту Земли.

4. Success Rockets

Success Rockets

Стартап «Success Rockets», основанный в 2018 году, представляет собой один из самых амбициозных и инновационных проектов в российском космическом секторе. Компания разрабатывает многоразовые малогабаритные ракеты-носители для запуска микро- и наноспутников. Это открывает новые перспективы для исследований и коммерческих проектов, которые требуют доступа к космосу. Уникальность «Success Rockets» заключается в использовании высокоэффективных двигателей на твердом топливе, что делает процесс запуска более экономически эффективным и экологически безопасным. Их ракета «Success-1», способная запустить до 20 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, прошла успешные наземные испытания и ожидает своего первого пуска. Кроме того, «Success Rockets» активно сотрудничает с образовательными и научными учреждениями, позволяя студентам и ученым использовать их технологию для исследовательских проектов. Это делает стартап не только технологически инновационным, но и социально значимым проектом.

5. MC-21

MC-21

Проект «MC-21», воплощенный «Иркутским авиационным заводом», представляет собой серию современных пассажирских самолетов, разработанных для замены устаревших моделей, таких как Ту-154 и Ту-204. Несмотря на то, что это не совсем стартап в обычном понимании, проект «MC-21» заслуживает внимания за свой прогрессивный подход к разработке и внедрению новейших технологий в авиастроении. Самолет «MC-21» уже прошел ряд успешных испытаний и получил положительные отзывы от экспертов и воздушных компаний. Первые коммерческие полеты запланированы на 2024 год, и ожидается, что «MC-21» станет важным игроком на рынке гражданской авиации.

Максим Ситников