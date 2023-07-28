Киев бросил в бой лучшие резервы

Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России?

В четверг американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления». Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве, а до этого обучались на Западе. По информации газеты The New York Times, оценка того, будут ли атаки успешными, может быть лишь вопросом нескольких дней, и в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель.

Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что украинские силы начали новый рывок в своем контрнаступлении. Неназванный американский чиновник сказал изданию, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна», нет уверенности в том, что они являются значимыми.

Издание Politico отмечает, что чиновники Пентагона в последние недели описывали стратегию Украины как удерживание своих наиболее подготовленных сил в резерве, одновременно прощупывая линии противника на предмет слабых мест. При этом многие подразделения из резерва были обучены на Западе «передовой» тактике маневрирования и оснащены хорошо бронированными западными БМП и БТР.

Примечательно, что в Лондоне не скрывают авторов плана наступления ВСУ, о чем рассказал замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи. «В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими», – сказал замглавы. Он также не согласен с оценкой бундесвера о том, что Украина слишком осторожно продвигается вперед и не применяет тактику, которой ее военные обучились в западных лагерях.

«Очень легко потерять десятки тысяч жизней, пытаясь прорваться через минные поля, и потом не иметь ничего, с чем можно было бы прорваться, когда ты там окажешься. Когда украинцы пройдут через полосы препятствий, у них останется достаточно боевой мощи, которую можно будет использовать для прорыва», – цитирует Хиппи Daily Telegraph.

Напомним, утром в среду украинские военные продолжили наступление на Ореховском направлении в Запорожской области. По данным Минобороны России, в нем участвовали три батальона, усиленные танками. В самом регионе назвали это началом второго этапа украинского «контрнаступа», о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

По мнению экспертов, бросая в бой лучшие резервы, командование противника надеется добиться тактических успехов к осени текущего года, которые можно презентовать на Западе как значимое достижение, требующее подкрепления новыми поставками вооружений, включая дальнобойные системы ATACMS и самолеты F-16. Это же может поспособствовать более щедрому финансированию Украины со стороны западных стран.

Однако на практике попытка обойти ставший уже знаменитым поселок Работино в Запорожской области и вклиниться между флангами российских подразделений обернулась провалом, потому что по скоплениям противника оперативно отработала артиллерия и авиация, пишет военкор Дмитрий Стешин. «На Времевском выступе Старомайорск долго разматывали артиллерией, выбивая личный состав. Сам поселок тактического значения не имеет, значение имеют высоты, а мы умеем за них держаться еще с Великой Отечественной», – напомнил Стешин.

«Сейчас противник вводит в строй основные оперативно-стратегические подразделения, которые до последнего времени находились в резерве. Эти силы сразу будут перебрасываться в наступление. Все делается с расчетом на то, что к концу сентября ВСУ смогут добиться тех результатов, которых требуют от Украины страны НАТО», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«Последние два месяца противник всерьез пытался наступать. То есть он не только провоцировал расход наших снарядов и прощупывал слабые места в обороне. Но это наступление провалилось, поэтому сейчас они будут предпринимать новые попытки», – отметил он.

«Украинская армия отчасти пересмотрела свою тактику. Но идти вперед они, по-видимому, решили на тех же направлениях, увеличивая силу удара, – полагает Рожин. – Учитывая нынешние реалии фронта, глубокие прорывы противника маловероятны».

При этом противник сохранил основной ударный кулак, включающий в себя основной объем поставленной Западом техники, добавляет Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». «Поэтому последние действия ВСУ связаны с желанием если не прорвать, то продавить нашу оборону и развить достижение на этом участке фронте, подтягивая туда резервы», – считает Коротченко.

В то же время военный эксперт Константин Сивков напоминает, что в ходе первого этапа наступления ВСУ противник провоцировал ВС России активнее расходовать снаряды, пытаясь тем самым лишить российских военных должного количества боеприпасов. «Но все это осуществлялось путем колоссальных жертв и не принесло ВСУ никаких ни тактических, ни стратегических преимуществ», – отметил он.

«У подразделений ВС РФ сохраняются все условия для успешной обороны. В частности, на это указывают господство в воздухе и огневое превосходство. С военной точки зрения у противника нет ресурсов, способных это подавить. Украинское командование, конечно, рассчитывает на то, что им рано или поздно удастся значительно прорвать нашу оборону. Но все это фантазии», – полагает Сивков.

Дарья Волкова