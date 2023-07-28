Войти
Известия.ru

МО КНДР указало на важность укрепления сотрудничества с Россией

248
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

МО КНДР: международная ситуация требует от армий Северной Кореи и РФ укреплять сотрудничество

Международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ решительно противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран. Об этом 27 июля заявил министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в ходе приема в честь военной делегации России в Пхеньяне.

«Он, выражая полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны, еще раз заверил в позиции нашей армии, которая будет дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы», — приводит слова министра обороны КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о намерении РФ укреплять сотрудничество с Северной Кореей, которое будет соответствовать интересам двух государств.

Российская военная делегация во главе с российским министром обороны прибыла в КНДР 25 июля.


26 июля Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых также заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Министр обороны РФ отметил, что Китай — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

27 июля стало известно, что во время своего визита министр обороны РФ вручил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо от президента РФ Владимира Путина. Тот, в свою очередь, поблагодарил главу российского государства за переданное военной делегацией во главе с Шойгу послание, добавив, что эта встреча углубила традиционные и стратегические отношения между КНДР и Россией.

Ранее, 12 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея выражает поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами. Он добавил, что россияне будут и дальше прославлять историю победы и что справедливость всегда восторжествует.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
11.11.2019
"Важное дело": Трамп хочет посетить парад Победы в Москве
28.08.2019
"Незаконное соглашение": кто в Венесуэле не дружит с Россией
26.08.2019
Ядерные державы переходят на баллистический "язык"
12.11.2018
Ракеты в Европе: США рассказали о планах по ДРСМД
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
10.06.2013
«Мы еще открыты с севера»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410