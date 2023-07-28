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Военное обозрение

«Первая в мире БМП пятого поколения»: более сотни южнокорейских бронемашин AS21 Redback закупает Австралия

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская оборонка продолжает покорять мировой рынок вооружений. На этот раз ее новым клиентом стала Австралия, которая выбрала по итогам тендера более сотни БМП AS21 Redback для своей армии.

Как указывается на ресурсе AuManufacturing, производством машин будет заниматься австралийский филиал компании Hanwha Defense на недавно построенных мощностях в Джелонге, штат Виктория. Речь идет о выпуске 129 БМП AS21 Redback, которые обойдутся ориентировочно в $5-7 млрд. В последующем ожидается расширение заказа, вследствие чего общая стоимость БМП может составить $18-27 млрд. Новая техника призвана заменить устаревшие американские БТР M113AS4 родом из 1950-х годов.

Производство первой в мире БМП пятого поколения кардинально изменит обороноспособность Австралии

- заявили в Hanwha.

Партнерами Hanwha в проекте БМП являются крупные иностранные компании, такие как Elbit Systems, Plasan (обе из Израиля), Northrop Grumman (США), а также местные фирмы, включая Bisalloy и Elphinstone, которые выпускают соответственно броневую сталь и тяжелую технику. В целом новая БМП является продуктом работы целого конгломерата мировых производителей боевых систем.

Основным вооружением БМП является 30-мм пушка Mk44S Bushmaster II, способная стрелять всеми видами боеприпасов калибра 30х173 мм, в том числе с бесконтактным и программируемым взрывателями. При необходимости ее можно быстро улучшить до 40-мм Supershot путем замены трех компонентов без необходимости модернизации башни. Redback также вооружен 7,62-мм спаренным пулеметом, опционально – дополнительным 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Израиль
США
Южная Корея
Компании
Elbit Systems
Northrop Grumman
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