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Российский полковник раскрыл боевой потенциал самоходного орудия «Мальва»

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Самоходное орудие на колесном шасси «Мальва»
Самоходное орудие на колесном шасси «Мальва».
Источник изображения: iz.ru

Артиллерийский комплекс «Мальва» — это образец передового вооружения российской армии, более мобильное и дешевое в эксплуатации. О боевом потенциале «Мальвы» «Ленту.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«"Мальва" — это российский 152-миллиметровый артиллерийский комплекс на базе автомобильного шасси. На автомобильном шасси по причине того, что мы используем и возможности орудия на колесах, и орудия на гусеницах. "Мальва" становится легче и мобильнее, также дешевле в эксплуатации, чем гусеничная артиллерия», — объяснил специалист.

Это очень перспективное современное оружие, которое должно увеличить огневую мощность армии. Это оружие может сопрягаться со всеми видами управляемого оружия. Мы можем с ним вести боевые действия самыми разными снарядами, также сопрягать их с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые будут выполнять роль наводчика

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

Матвийчук также рассказал и о технических особенностях «Мальвы».

«Заявленные характеристики таковы: 25 километров — дальность стрельбы обычными снарядами, активно реактивным снарядом, как я полагаю, где-то 30-35 километров; скорострельность — до восьми выстрелов в минуту, боекомплект — 30 выстрелов, вес 32 тонны», — добавил он.

Ранее Госкорпорация «Ростех» анонсировала поставки самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» российским войскам. Представители организации отметили, что новое самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном шасси 2С43 «Мальва» прошло государственные испытания и в данный момент готовится к отправке в войска.

«Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы», — отметил директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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