"Алмаз-Антей" на форуме "Россия-Африка" представляет продукцию военного и гражданского назначения

ЦАМТО, 27 июля. На площадке форума "Россия-Африка" АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет свои возможности по разработке и производству серийной высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения.

Специалисты Концерна расскажут гостям и участникам форума о перспективных направлениях работы и примут участие в деловой программе.

Гости форума смогут ознакомиться с продукцией военного назначения разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей": макетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", ЗРК средней дальности "Викинг" и "Бук-М2Э". Также будут представлены макеты радиолокационных станций (РЛС) контроля воздушного пространства "Подлет-К1КЕ", "Каста-2Е2", "Гамма-ДЕ" и "Гамма-С1ГЕ", модернизированной портативной РЛС разведки ПРП-5 на гусеничной и колесной базах, переносной РЛС разведки "Аистенок", радиолокационного комплекса обнаружения и контроля огневых позиций АРЛК 1Л260-Е, самоходной РЛС разведки СНАР-10М1, модель малогабаритной станции помех МСП-418К для защиты самолетов МиГ-29.

В сфере гражданских технологий Концерн продемонстрирует продукцию для организации воздушного движения: модели моноимпульсного вторичного радиолокатора "Аврора-2", мобильного радиомаяка системы зависимого наблюдения 1090 ES "Мангуст", макеты радиолокационного комплекса "Сопка-2", аэродромного радиолокатора S-диапазона "Лира-А10" и доплеровского метеорологического радиолокатора "ДМРЛ-С". Гости форума также смогут увидеть натурные образцы РЛС охраны объектов "Сова" и беспилотного летательного аппарата "БПЛА-Р".

В части инновационных цифровых решений для здравоохранения специалисты холдинга продемонстрируют натурные образцы навигационной оптической системы для нейрохирургии "Мультитрек", аппаратно-программного комплекса операционной реального времени АПК-РВО-2, автоматизированного рабочего места врача-консультанта, универсального цифрового рентгенографического комплекса Р-600 "Униарм-Флюорограф", модульного роботизированного экзоскелета Remotion, предназначенного для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей.

Также на площадке форума холдинг представит макеты подводной фонтанной арматуры для системы подводной добычи углеводородов и цифрового телевизионного передатчика HC-DVB-1000.

На открытой выставочной экспозиции Концерн впервые проведет открытую презентацию габаритного грузового шасси БАЗ-S36A11 с колесной формулой 6х6. Серийные модели таких автомобилей предназначены для использования на дорогах общего пользования всех категорий и на бездорожье. Высокая проходимость машины достигается за счет использования специально разработанных осей с независимой подвеской, каждая из которых обладает грузоподъемностью 12 тонн. Полная масса составляет 35700 кг, снаряженная масса – 13600 кг, грузоподъемность – 22100 кг. Перспективный модельный ряд на основе базовой платформы БАЗ-S36A11 включает в себя широкую линейку грузовых полноприводных бескапотных автомобилей повышенной проходимости с колесными формулами 4х4, 6х6(4), 8х8(4) и 10х10. Все основные узлы и агрегаты автомобиля – отечественного производства.

Кроме того, "Алмаз-Антей" продемонстрирует свои разработки в сфере климатического и холодильного оборудования.

"Форум Россия-Африка является важнейшим событием для развития внешнеэкономической кооперации, укрепления международной безопасности и решения гуманитарных проблем", – отметил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. Он констатировал, что холдинг исторически зарекомендовал себя как надежный и финансово устойчивый партнер с высоким научным и производственным потенциалом. "В своей стратегии развития Концерн уделяет основополагающее внимание расширению деловых контактов и сотрудничества как с отечественными, так и зарубежными партнерами, в числе которых одно из лидирующих мест занимают страны Африки", – подчеркнул генеральный директор Концерна. Он напомнил, что высокий технический уровень продукции холдинга, ее возможности и надежность многократно подтверждены практикой.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" постоянно расширяет номенклатуру своей продукции – как военного, так и гражданского назначения. В рамках реализации задач достижения технологического суверенитета в различных отраслях промышленности, мы реализовали ряд важнейших стратегических решений по диверсификации производства и импортозамещению", – сообщил Ян Новиков. – На большинстве предприятий холдинга уже завершены глубокая модернизация производства, оптимизация управленческих процессов, обновление оборудования, кадровая трансформация".

"Как результат, холдинг неоднократно на деле продемонстрировал свои возможности по воплощению в жизнь инновационных проектов и программ в сфере ТЭК, в автомобилестроении, атомной промышленности, здравоохранении и других отраслях", – отметил глава холдинга.

Ян Новиков напомнил, что в минувшем году Концерн завершил масштабный проект по строительству, реконструкции и оснащению оборудованием укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения в России. "В текущих условиях это особенно актуально и важно: мы используем и внедряем отечественные передовые технологии, оборудование и программное обеспечение, которые, уверен, будут востребованы в том числе и на африканском континенте", – отметил он.

Генеральный директор Концерна подчеркнул, что весьма интересным проектом для стран Африки могут стать и разработки Концерна в сфере автомобильного транспорта. "Именно на этом форуме впервые широкой общественности мы презентуем тягач БАЗ-S36A11, который был создан в сжатые сроки и станет основой для целой линейки гражданских грузовых автомобилей", – заявил Ян Новиков. Он напомнил, что на следующем этапе работ по новому гражданскому тягачу Концерном запланированы сертификационные испытания пилотной партии этих грузовиков с уточненными техническими характеристиками. Опытный образец автомобиля получил положительные оценки автоэкспертов и потенциальных потребителей, вызвал немалый интерес на отечественном автомобильном рынке.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 140 тыс. человек. В состав холдинга входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Концерн обладает уникальной научно-производственной базой, в которой сосредоточены эксклюзивные для России производственно-технологические компетенции от исследований и разработки до серийного производства и сервисного обслуживания.

Задачи по импортозамещению и выпуску инновационной гражданской продукции формируют одно из стратегических направлений развития холдинга, его дочерних компаний и партнеров. Во взаимоотношениях с партнерами Концерн придерживается принципа клиентоцентричности, предлагает полный цикл реализации проектов: от научных исследований, разработки, конструирования до серийного производства, продвижения, сбыта и сервисного обслуживания продукции, а также ее утилизации.

"Алмаз-Антей" – головной исполнитель модернизации Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, в рамках которой Концерн создает современные средства наблюдения, управления и связи, а также задействует весь отечественный научно-технический и промышленный потенциал.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".