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ТАСС

Глава Афросоюза считает, что призыв к миру на Украине будет услышан

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Киев
Киев.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

Азали Ассумани отметил необходимость бороться "за устойчивый мир" между Москвой и Киевом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани выразил уверенность, что призыв Африки к миру на Украине будет услышан.

"Необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Это именно тот посыл, с которым выступает сегодня Африканский союз и я лично, именно с этой мыслью мы ездили к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому в Киев. Мы обращаемся к президенту России господину [Владимиру] Путину. Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, поскольку это необходимо сегодня человечеству", - сказал он на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"От имени Африканского союза я вновь призываю к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между народами-соседями", - добавил глава Африканского союза.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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