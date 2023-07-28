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ТАСС

FT: союзники Украины сомневаются, что новая тактика ВСУ позволит добиться успехов

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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении.
Источник изображения: РИА Новости

По информации газеты, украинские командиры рассчитывают занять Артемовск

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Западные союзники Украины сомневаются в том, что тактика, которую применяют ВСУ, пытаясь сохранить предоставленную НАТО военную технику, окажется успешной. Об этом пишет в четверг британская газета Financial Times.

Как напоминает издание, согласно ранее приводившимся в СМИ оценкам американских и украинских чиновников, с начала наступления ВСУ уже потеряли 20% техники, предоставленной им странами НАТО. Высокие первоначальные потери удалось снизить за счет того, что теперь украинские военные наступают небольшими пешими группами, рассчитывая на прикрытие своей артиллерии, которая также пытается расчищать перед ними минные поля. Как заявил газете командир 78-го десантно-штурмового полка ВСУ с позывным Султан, "как обычную пехоту" сейчас применяют даже подразделения специального назначения, предназначенные для осуществления разведки и диверсий в тылу противника.

"Эта трудоемкая стратегия вызвала в западных столицах вопросы по поводу того, сможет ли Украина достаточно долго ее придерживаться или добиться военного прорыва, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров. Опасения вызывает и то, насколько быстро Украина расходует иссякающие запасы артиллерийских снарядов, а также то, что Россия получает больше времени на то, чтобы окопаться и подготовить свежие силы, - пишет корреспондент FT Кристофер Миллер, находящийся на линии фронта в районе Артемовска. - Однако в краткосрочной перспективе эта тактика позволила снизить украинские потери".

Как говорится в статье, украинские командиры рассчитывают занять Артемовск, считая, что на этом направлении шансы на успех выше всего, однако, по словам украинских военных, с которыми говорил Миллер, резервы сейчас задействуются и для усиления наступления на южном направлении. При этом собеседники корреспондента FT говорят также о том, что многие неопытные бойцы оказались не готовы к сложным операциям, несмотря на западную подготовку. Они также вспоминают, что первые дни наступления ВСУ были хаотичными и в нескольких случаях украинские военные по ошибке открывали огонь по своим. 

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