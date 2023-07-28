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Интерфакс-АВН

Предприятие "Роскосмоса" построит на Сахалине наземную инфраструктуру для космодрома Восточный

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") создает на острове Сахалин измерительный пункт, который войдет в состав наземного комплекса управления космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе РКС.

"Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") создает трассовый измерительный пункт в Поронайском районе острова Сахалин", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что новый объект с антенными системами войдет в состав наземной инфраструктуры космодрома Восточный.

По данным холдинга, пункт управления расширит возможности по запуску существующих и перспективных ракет-носителей с Восточного и сделает более надежным управление космическими аппаратами.

"Предприятиями холдинга - ОКБ МЭИ, НПО ИТ - уже изготовлены и поставлены антенные системы, предназначенные для приема телеметрической информации. Идет возведение универсального технического модуля для размещения основных целевых систем и комплексов измерительного пункта", - сказал заместитель генерального директора - генеральный конструктор РКС по наземным системам и комплексам Максим Щербаков.

"Новый измерительный пункт "Сахалин" как часть наземного комплекса управления необходим для приема, регистрации и передачи телеметрической информации со средств выведения (ракет-носителей, разгонных блоков), а также для управления космическими аппаратами", - сообщили в РКС.

На данный момент на космодроме Восточный идет подготовка стартового комплекса для запуска межпланетной станции "Луна-25", который запланирован на август этого года.

В 2023 году с космодрома было осуществлено два пуска - 27 мая ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту радиолокационный космический аппарат "Кондор-ФКА" №1, затем 27 июня на орбиту был выведен гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 ракетой-носителем "Союз-2.1б".

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Россия
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МЭИ
НПО ИТ
РКC
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Проекты
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