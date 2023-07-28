"Все встало на свои места". Эксперт о визите Шойгу в Северную Корею

Эксперт Санакоев: у Запада нет права диктовать, как нам сотрудничать с КНДР

Глава Минобороны КНДР назвал визит в Пхеньян российского коллеги Сергея Шойгу "знаменательным моментом". В эфире радио Sputnik руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев подчеркнул, что это не высокопарные слова.

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам назвал визит в страну главы Минобороны России Сергея Шойгу "знаменательным моментом", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"(Министр обороны КНДР, – ред.) подчеркнул, что данный визит Сергея Шойгу послужит знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага", – говорится в сообщении.

В эфире радио Sputnikруководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев высказал мнение, что такое заявление говорит о реальной готовности КНДР к сотрудничеству с Россией.

"Это не высокопарные слова, они вполне нормальные и соответствуют тому духу, который изначально был заложен еще в отношения между Советским Союзом и КНДР. Мы отходим от западных клише, которые нам навязывали в девяностые годы, что КНДР – это что-то авторитарное, вещь в себе, чего не должно существовать, и что Россия чуть ли не должна помочь справиться с Северной Кореей. Хорошо, что мы не пошли на поводу у Запада и больше прислушивались к мнению наших китайских товарищей. Сейчас, когда все встало на свои места, и речь идет о противостоянии гегемонии США не только в таких странах, как Китай и КНДР, но и по всему глобальному Югу, все эти страны прекрасно понимают наши интересы, что именно мы защищаем в нашей спецоперации, поэтому будут максимально с нами взаимодействовать", – сказал Сергей Санакоев.

У стран Запада нет никакого права осуждать сотрудничество наших стран, в том числе и в военной сфере, убежден эксперт.

"Мы всегда помогали, содействовали в развитии и Народно-освободительной армии Китая, и армии КНДР, и если понадобится, то и мы получим помощь. И кто нас будет обвинять? Никакого права эти люди вообще не имеют обвинять наши страны во взаимодействии и сотрудничестве. Ни малейшего права у них нет диктовать нам, где мы должны остановиться, с кем нам дружить и каким образом сотрудничать. Как-нибудь без них разберемся!", – заключил Сергей Санакоев.