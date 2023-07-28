Войти
РИА Новости

"Все встало на свои места". Эксперт о визите Шойгу в Северную Корею

251
0
0
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время переговоров с главой военного ведомства КНДР генералом армии Кан Сун Намом в Пхеньяне
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время переговоров с главой военного ведомства КНДР генералом армии Кан Сун Намом в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Эксперт Санакоев: у Запада нет права диктовать, как нам сотрудничать с КНДР

Глава Минобороны КНДР назвал визит в Пхеньян российского коллеги Сергея Шойгу "знаменательным моментом". В эфире радио Sputnik руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев подчеркнул, что это не высокопарные слова.

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам назвал визит в страну главы Минобороны России Сергея Шойгу "знаменательным моментом", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"(Министр обороны КНДР, – ред.) подчеркнул, что данный визит Сергея Шойгу послужит знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага", – говорится в сообщении.

В эфире радио Sputnikруководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев высказал мнение, что такое заявление говорит о реальной готовности КНДР к сотрудничеству с Россией.

"Это не высокопарные слова, они вполне нормальные и соответствуют тому духу, который изначально был заложен еще в отношения между Советским Союзом и КНДР. Мы отходим от западных клише, которые нам навязывали в девяностые годы, что КНДР – это что-то авторитарное, вещь в себе, чего не должно существовать, и что Россия чуть ли не должна помочь справиться с Северной Кореей. Хорошо, что мы не пошли на поводу у Запада и больше прислушивались к мнению наших китайских товарищей. Сейчас, когда все встало на свои места, и речь идет о противостоянии гегемонии США не только в таких странах, как Китай и КНДР, но и по всему глобальному Югу, все эти страны прекрасно понимают наши интересы, что именно мы защищаем в нашей спецоперации, поэтому будут максимально с нами взаимодействовать", – сказал Сергей Санакоев.

У стран Запада нет никакого права осуждать сотрудничество наших стран, в том числе и в военной сфере, убежден эксперт.

"Мы всегда помогали, содействовали в развитии и Народно-освободительной армии Китая, и армии КНДР, и если понадобится, то и мы получим помощь. И кто нас будет обвинять? Никакого права эти люди вообще не имеют обвинять наши страны во взаимодействии и сотрудничестве. Ни малейшего права у них нет диктовать нам, где мы должны остановиться, с кем нам дружить и каким образом сотрудничать. Как-нибудь без них разберемся!", – заключил Сергей Санакоев.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
05.10.2021
Военный историк рассказал об испытаниях ракеты «Циркон»
09.09.2019
Пентагон назвал своих противников в космосе
28.08.2019
"Незаконное соглашение": кто в Венесуэле не дружит с Россией
26.08.2019
Ядерные державы переходят на баллистический "язык"
12.11.2018
Ракеты в Европе: США рассказали о планах по ДРСМД
22.05.2017
"Томагавки" уже нацелены на Россию
10.06.2013
«Мы еще открыты с севера»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410