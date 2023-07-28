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ТАСС

Глава "Рособоронэкспорта" считает возможным сотрудничество с Африкой в космосе

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Как уточнил Александр Михеев, речь идет об области космических программ и кибербезопасности

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать с африканскими партнерами в области космических программ и кибербезопасности. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Мы готовы активно сотрудничать в области космических программ, кибербезопасности и систем мониторинга береговой линии", - сказал Михеев.

По его оценке, значительный интерес стран африканского континента приходится на решения для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и выполнения миротворческих миссий. Также большие перспективы есть в сотрудничестве в рамках комплексного оснащения специальных подразделений.

Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что самыми востребованными на африканском рынке долгие годы остаются российские вертолеты, ракетно-артиллерийское вооружение, бронетехника, стрелковое оружие и средства ближнего боя, а также автомобильная техника, в том числе бронированная. К этому перечню добавляются подводные лодки, танки, системы ПВО и авиация.

Второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девиз мероприятия (как и в предыдущий раз) - "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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