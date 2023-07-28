РФ ведет переговоры с зарубежными партнерами по экспорту плазменных двигателей

Российский плазменный ракетный двигатель VERA прошёл испытания и готов к работе в космосе.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества по этому вопросу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Переговоры и детальная проработка поставки российских плазменных двигателей за рубеж ведется в настоящий момент с партнерами. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов журналистам на полях саммита Россия - Африка.

"Ведутся переговоры и детальная проработка поставки плазменных двигателей нашим партнерам, надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества в данном направлении", - сказал Борисов.

В конце июня глава Роскосмоса доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия обладает одними из лучших в мире наработок по плазменным двигателям, ими интересуются страны Африки и Азии, в частности Китай и Индия. В качестве примера Борисов привел ОКБ "Факел" в Калининграде, которое выпускает широкую номенклатуру плазменных двигателей, которые пользуются спросом не только в России, но и за рубежом.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.