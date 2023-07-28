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ЦАМТО

Решение Ростеха для борьбы с роем дронов заинтересовало иностранных заказчиков

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Серп-ВС5»
Серп-ВС5».
Источник изображения: nii-vektor.ru

ЦАМТО, 27 июля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех в рамках экспозиции на саммите "Россия-Африка" впервые представил комплекс противодействия БЛА "Серп-ВС5".

Новинка уже заинтересовала ряд потенциальных инозаказчиков. Она обеспечивает защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км и позволяет использовать для наблюдения собственные беспилотные летательные аппараты. Также комплекс способен эффективно бороться с роем дронов, подавляя управление ими.

"Серп-ВС5", разработанный НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника", разрывает канал управления беспилотником, выводит из строя навигационное оборудование, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полетного задания. Система подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou, а также делает невозможным управление беспилотными летательными аппаратами по Wi-Fi.

Полоса обзора комплекса разделена на секторы с углом 90 град. и независимым режимом работы. Благодаря этому можно, например, отключить один из секторов и использовать для наблюдения собственные беспилотники. При этом свои дроны не будут вступать в конфликт с системой "Серп-ВС5", то есть оператор не утратит возможность управлять ими. Это позволяет применять комплекс для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов, где требуется контролировать множество объектов, а несанкционированное проникновение может быть осуществлено не только БЛА, но и человеком.

"Обеспечение противодронной защиты становится неотъемлемой частью системы безопасности промышленных территорий или объектов критической инфраструктуры, а сам рынок таких решений растет быстрыми темпами. Мы уже провели ряд презентаций для инозаказчиков с демонстрацией работы комплекса. Продукт вызывает живой интерес. Рассчитываем в ближайшее время выйти на финальную стадию переговоров и заключение контрактов", – сказал директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Вячеслав Ляшук.

Оборудование позволяет глушить одновременно несколько каналов, что обеспечивает защиту объектов от атак сразу нескольких БЛА, в том числе летящих с разных сторон. Использование нескольких диапазонов работы от 900 МГц до 5,8 ГГц позволяет бороться не только с гражданскими беспилотниками, но и с дронами специального назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Россия
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Ростех
Росэлектроника
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
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