Rheinmetall поставит Украине дополнительные ЗСУ Skynex

ЦАМТО, 27 июля. Компания Rheinmetall подтвердила, что во второй половине 2023 года поставит на Украину две дополнительные зенитные системы малой дальности Skynex.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на немецкого производителя, системы будут установлены на шасси Rheinmetall MAN HX 8x8, боепитание будет представлять собой стандартные программируемые 35-мм боеприпасы AHEAD.

Ранее, 28 февраля, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что системы Skyranger и Skynex уже были доставлены на Украину. На данный момент Украина – единственный эксплуатант этой данной системы.

Skynex – это 35-мм колесная зенитная самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся немецкой компанией Rheinmetall.

Система оборудована нарезной автоматической пушкой Oerlikon Mk.3 под снаряды калибра 35 мм AHEAD с эффективной дальностью стрельбы 4000 м. Комплекс установлен на военный грузовик Rheinmetall MAN с колесной базой 6х6. Скорострельность орудия составляет 1000 выстр./мин. Также комплекс оснащен активной РЛС X-TAR3D X-диапазона с дальностью обнаружения различных целей в диапазоне от 20 км до 50 км. Система использует СБУ Oerlikon Skymaster.

Базовая версия Skynex способна поражать самолеты, крылатые ракеты, тактические беспилотники различных размеров, ракеты класса "воздух-земля" на расстоянии до 4 км. Как отмечается, технические характеристики системы делают ее идеальным решением для защиты стационарных объектов, таких как военные базы, аэропорты и другая критическая инфраструктура.

По оценкам компании, уничтожение типичной воздушной цели с помощью системы Skynex обходится примерно в 4000 евро, что почти в сто раз меньше, чем, например, у таких систем, как IRIS-T.