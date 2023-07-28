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Военное обозрение

ВСУ получат свыше тысячи бронеавтомобилей Senator до конца года

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ с прошлого года постоянно получает партии бронеавтомобилей Senator в рамках военной поддержки, оказываемой Канадой, на территории которой производятся данные машины.

Как утверждают украинские ресурсы, к настоящему времени было передано 550 едини техники.

К концу этого года их будет свыше тысячи

- заявил в соцсети представитель компании Roshel, которая выпускает Senator.

Roshel Senator 4x4 впервые был показан широкой публике в октябре 2018 года. Его основу составляет модифицированное шасси Ford F-550. Бронеавтомобиль оснащен 8-цилиндровым дизельным двигателем V-образной формы объемом 6,7 литра и мощностью 330 л.с. при 2600 об/мин.

Как утверждает производитель, техника отличается высокой устойчивостью к огню из оружия малого калибра, имеет усиленное днище, башенную систему компоновки оружия [пулеметной установки], а противоминная броня способна обеспечивать стандарт баллистической защиты до уровня STANAG III B7.

Несмотря на столь большие, как утверждается, поставки, Senator довольно редко фигурирует в боевых сводках. Зато данный бронеавтомобиль часто встречается в видеороликах, снятых явно в рекламных целях: в них демонстрируются повреждения, которые машина якобы получила на линии боевого соприкосновения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Продукция
F-5
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