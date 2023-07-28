Дания поставит Украине БЛА обнаружения мин Noa Acecor

ЦАМТО, 27 июля. Дания поставит Украине партию БЛА Noa Acecor производства голландской компании Acecore Technologies, предназначенных для обнаружения и фиксации мин в различных средах.

Как сообщает Armyrecognition.com, 14 июля министр обороны Норвегии и исполняющий обязанности министра обороны Дании объявили, что на Украину будет поставлено шесть коптеров Noa Acecor для поиска мин в рамках пакета помощи на сумму более 1 млрд. евро.

Отмечается, что украинские саперы получат "современные беспилотники, предназначенные для технического осмотра территорий перед проведением работ по разминированию". Аппараты используют технологию сканирования для обнаружения аномалий в земле и водоемах, что позволяет саперам удаленно обследовать территорию и определять места расположения взрывоопасных предметов.

Noa Acecor – универсальный дистанционно управляемый летательный аппарат, предназначенный для коммерческого использования. Он оснащен шестью нестандартными роторами Acecore увеличенного размера, что позволяет ему барражировать длительное время с различной полезной нагрузкой. Благодаря модульной системе быстрого запуска, нет ограничений на количество используемой полезной нагрузки, включая оборудование производства компаний Gremsy, Freefly, DJI и LiDAR. Гибкость вариантов использования аккумуляторов позволяет пользователям сбалансировать вес полезной нагрузки и добиться оптимальной результативности каждого вылета.

Украинские саперы уже прошли обучение в Дании. Каждая команда состоит из двух человек – пилота и оператора. Они ознакомились с техническими особенностями беспилотной системы и опробовали ее в реальных полевых условиях.

Как отмечает издание, в ходе украинского "контрнаступа" на минах подорвалось значительное количество западной бронетехники. Для устранения данной проблемы и приобретаются БЛА Noa Acecor.