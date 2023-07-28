Войти
ЦАМТО

Дания поставит Украине БЛА обнаружения мин Noa Acecor

237
0
0
БЛА Noa Acecor
БЛА Noa Acecor.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 27 июля. Дания поставит Украине партию БЛА Noa Acecor производства голландской компании Acecore Technologies, предназначенных для обнаружения и фиксации мин в различных средах.

Как сообщает Armyrecognition.com, 14 июля министр обороны Норвегии и исполняющий обязанности министра обороны Дании объявили, что на Украину будет поставлено шесть коптеров Noa Acecor для поиска мин в рамках пакета помощи на сумму более 1 млрд. евро.

Отмечается, что украинские саперы получат "современные беспилотники, предназначенные для технического осмотра территорий перед проведением работ по разминированию". Аппараты используют технологию сканирования для обнаружения аномалий в земле и водоемах, что позволяет саперам удаленно обследовать территорию и определять места расположения взрывоопасных предметов.

Noa Acecor – универсальный дистанционно управляемый летательный аппарат, предназначенный для коммерческого использования. Он оснащен шестью нестандартными роторами Acecore увеличенного размера, что позволяет ему барражировать длительное время с различной полезной нагрузкой. Благодаря модульной системе быстрого запуска, нет ограничений на количество используемой полезной нагрузки, включая оборудование производства компаний Gremsy, Freefly, DJI и LiDAR. Гибкость вариантов использования аккумуляторов позволяет пользователям сбалансировать вес полезной нагрузки и добиться оптимальной результативности каждого вылета.

Украинские саперы уже прошли обучение в Дании. Каждая команда состоит из двух человек – пилота и оператора. Они ознакомились с техническими особенностями беспилотной системы и опробовали ее в реальных полевых условиях.

Как отмечает издание, в ходе украинского "контрнаступа" на минах подорвалось значительное количество западной бронетехники. Для устранения данной проблемы и приобретаются БЛА Noa Acecor.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Норвегия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
07.04.2023
Наступления ВСУ ждут, но его не будет
27.03.2023
Карающий меч в руках России
14.06.2022
Военная торговля из варяг в турки
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
19.07.2016
Смогут ли украинские военные отказаться от российских взяток
07.03.2012
Что определит дальнейшую эволюцию классических войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410