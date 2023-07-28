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РИА Новости

Колесная гаубица "Мальва" прошла госиспытания

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Колесная самоходная гаубица "Мальва"
Колесная самоходная гаубица "Мальва".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

"Ростех" сообщил, что первая в России колесная гаубица "Мальва" прошла госиспытания

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Колесная 152-миллиметровая гаубица "Мальва", более маневренная, чем традиционные гусеничные машины, завершила государственные испытания, сообщил "Ростех".

"Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная "Ростехом", успешно прошла государственные испытания. Она более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

Экипаж гаубицы включает пятерых человек. У орудия есть автономный энергетический агрегат для снабжения электрическом на позиции. Кроме того, гаубица может реализовывать режим стрельбы "одновременный огневой налет", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Без дозаправки "Мальва" проезжает до тысячи километров. Она помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, в приоритете у разработчиков - сохранение жизней российских военнослужащих. Он уточнил, что "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. С ее помощью можно поражать практически любые объекты на дальности более 24 километров.

"Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами "Ростеха" "Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска", – приводит "Ростех" слова Оздоева.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
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