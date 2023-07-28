Войти
ТАСС

Гендир Алжирского космического агентства отметил хорошие перспективы сотрудничества с РФ

233
0
0
Флаги России и Алжира
Флаги России и Алжира.
Источник изображения: vpk-news.ru

Аззедин Оусседик заявил, что Алжир развивает стратегическое партнерство с дружественными странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Алжир и Россия имеют ободряющие перспективы для взаимодействия в сфере освоения космоса. Об этом заявил генеральный директор Алжирского космического агентства Аззедин Оусседик, выступая по видеосвязи на саммите Россия - Африка.

"Я хотел бы поблагодарить господина [генерального директора госкорпорации "Роскосмос"] Юрия Борисова за это приглашение участвовать в этом круглом столе. Мы недавно с ним встречались, мы как раз оценили перспективы нашего сотрудничества, и они очень ободряюшие и на двустороннем уровне, и на международном", - сказал он в ходе сессии "Россия - Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Как отметил Оусседик, Алжир развивает стратегическое партнерство с дружественными странами, в частности, с Россией и с государствами юга Африки. "Мы совместно работаем, нас объединяют наши амбиции по разработке африканского спутника. Сейчас не очень пока еще продвигается у нас работа по созданию Панафриканского космического агентства. Но мы все-таки в достаточной степени мобилизованы и надеемся, что мы продвинемся более активно в этом направлении с тем, чтобы развивать те направления освоения космического пространства и использования космических технологий, в которых заинтересована именно Африка. Это прежде всего телекоммуникации, - продолжил он. - И мы благодарны тому, что можем использовать эту встречу на саммите Россия - Африка для развития в сфере нашего исследования космоса". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
07.07.2023
Роскосмос предлагает зарубежным партнерам создание национальных сегментов в составе Российской орбитальной станции
03.07.2023
Борисов заявил о полном формировании российской орбитальной станции к 2032 году
27.04.2023
Борисов заявил, что Россия не будет самоизолироваться по вопросам космоса
22.12.2020
Интервью Юрия Борисова
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
07.07.2014
«Пока мы ходим перед Западом на полусогнутых ногах…»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410