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ТАСС

Зимбабве заявила о заинтересованности стать технологическим хабом в сфере космоса

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Флаги России и Зимбабве
Флаги России и Зимбабве.
Источник изображения: МО РФ

Как отметил исполняющий обязанности гендиректора Национального геопространственного и космического агентства республики Пианос Гвеме, для этого важны процессы, связанные с устойчивыми развитием и взаимодействием с российскими институтами

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Республика Зимбабве заинтересована в том, чтобы стать технологическим хабом в космической сфере. Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве Пианос Гвеме, выступая на саммите Россия - Африка.

"Мы, конечно, понимаем насколько важны процессы, связанные с устойчивым развитием и с устойчивым взаимодействием с российскими институтами для того, чтобы в Зимбабве у нас был технологический хаб, чтобы у нас были центры для различного рода инженерных работ, для осуществления миссий, для проведения зондирования и различных других критически важных работ, связанных с космосом", - сказал он в ходе сессии "Россия - Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

По его словам, чтобы получить преимущество использования космических технологий, Зимбабве нужны эксперты и профессионалы в этой области. "Наше агентство работает с Роскосмосом, у нас есть программы стипендий с 2021 года, мы проводим совместные исследовательские работы, - продолжил он. - Мы также инвестируем в обучение наших будущих специалистов для того, чтобы создавать инфраструктуру. Студенты Зимбабве проходят обучение здесь, в России, и заканчивают сейчас курс обучения".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия - Африка. 

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Страны
Зимбабве
Россия
Компании
Роскосмос
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