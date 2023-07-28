В АО "Решетнев" рассказали, что стоимость мегагерца космической связи снижается

Гендиректор предприятия отметил, что стоимость мегагерца на орбите уже меньше $1000 в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Стоимость мегагерца космической связи, которую обеспечивают российские космические системы, составляет меньше $1000 в месяц и продолжает снижаться. Об этом сообщил гендиректор АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) Евгений Нестеров на полях саммита Россия-Африка.

"Мы понимаем, что сегодня стоимость мегагерца на орбите является коммерчески интересной и важной составляющей проекта, поэтому пытаемся ее снизить. Сегодня уже стоимость мегагерца на орбите снижается - меньше тысячи долларов в месяц. И это такой показатель, который мы очень ценим и стремимся обеспечить нашему потребителю", - сказал он.

Нестеров также отметил, что российская сторона унифицирует все решения по транспондерам, по платформе космического аппарата, гибко подходит к резервированию и обеспечивает короткую фазу создания спутников для заказчиков.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девиз, как и в предыдущий раз, - "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.