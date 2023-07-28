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ЦАМТО

"Росэлектроника" представляет на саммите Россия-Африка современные решения для борьбы с дронами

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Переносимый комплекс «Пищаль-Про»
Переносимый комплекс «Пищаль-Про».
Источник изображения: Ростех

ЦАМТО, 27 июля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет мобильные комплексы для противодействия БЛА "Пищаль-Про" и "Купол" на стенде Ростеха в рамках экспозиции на саммите Россия-Африка.

Устройства позволяют обеспечить эффективную защиту объектов от разведывательных и ударных дронов.

Разработанный концерном "Автоматика" (входит в "Росэлектронику") переносной комплекс "Пищаль-Про" предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации БЛА. Изделие может быть использовано против разведывательных беспилотников, дронов радиоэлектронной борьбы, а также против аппаратов, несущих боевую нагрузку. Радиус действия устройства – более 2 км, масса – не более 4,5 кг. В настоящее время ведутся работы по модернизации изделия – планируется добавить дополнительные диапазоны подавления каналов управления, а также приемников спутниковых навигационных систем, на которые в настоящее время настроены новые модели беспилотников.

Для создания "непроницаемой" для БЛА защитной полусферы над объектом может использоваться комплекс всенаправленного действия "Купол", также разработанный специалистами "Автоматики". Он работает одновременно в 10 частотных диапазонах, способен блокировать управление коптерами, их навигацию и передачу данных в верхней полусфере радиусом более 2 км.

"Представляемые изделия могут использоваться для защиты воздушного пространства критически важных объектов. В последнее время наблюдается повышенный спрос на наши комплексы, поступает много заявок на их изготовление как от крупных промышленных предприятий и частных фирм, так и от госструктур. Есть стабильный интерес и со стороны зарубежных заказчиков, имеющих печальный опыт использования изделий, приобретенных у недобросовестных поставщиков", – рассказал руководитель направления по созданию комплексов по борьбе с дронами Концерна "Автоматика" Дмитрий Буря.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте "Росэлектроника".

Второй саммит Россия-Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Цель мероприятия способствовать укреплению сотрудничества России с африканскими странами в политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

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Ростех
Росэлектроника
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