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ТАСС

NYT сообщила, что ВСУ приступили к основному этапу контрнаступления

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По данным издания, основные украинские силы сконцентрированы на юго-западном направлении

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские войска приступили к основному этапу контрнаступления. С таким утверждением выступила в среду газета The New York Times со ссылкой на двух должностных лиц Министерства обороны США.

По ее сведениям, основные силы ВСУ сейчас сконцентрированы на юго-западном направлении, туда стянуты в том числе и те подразделения, которые ранее держались в резерве.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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