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Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"

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САУ 2С43 "Мальва".
САУ 2С43 "Мальва".
Источник изображения: Минобороны России

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Колесная самоходная гаубица "Мальва" успешно прошла государственные испытания, сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Созданная специалистами Ростеха "Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска", - заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, которого цитирует пресс-служба.

152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

"Наш главный приоритет - сохранение жизней российских военнослужащих, а потому мы уделяем особое внимание повышению мобильности самоходных артиллерийских систем и защите их экипажей. Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы", - подчеркнул Оздоев.

"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов", - сказал он.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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1 комментарий
№1
28.07.2023 04:18
Сарай для звуковой защиты бы сделать двухслойным и он же для обогрева зимой и кофея.
Хорошая пушечка, но арчерно научить стрелять и словацкую пластиковую броню. Картечью из пластика гонять беспилотники бы тоже желательно.
Кругом благодать.
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