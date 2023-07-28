"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Колесная самоходная гаубица "Мальва" успешно прошла государственные испытания, сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Созданная специалистами Ростеха "Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска", - заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, которого цитирует пресс-служба.

152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

"Наш главный приоритет - сохранение жизней российских военнослужащих, а потому мы уделяем особое внимание повышению мобильности самоходных артиллерийских систем и защите их экипажей. Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы", - подчеркнул Оздоев.

"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов", - сказал он.