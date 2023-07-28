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ТАСС

Роскосмос предложил странам Африки поучаствовать в создании системы мониторинга "Грифон"

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Источник изображения: http://tass.ru/

Она состоит из малых космических аппаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Роскосмос предложил африканским странам принять участие в создании системы глобального мониторинга Земли "Грифон", состоящей из малых космических аппаратов. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации на полях саммита Россия - Африка.

"Мы можем предложить Африканскому союзу и Африканскому космическому агентству принять участие в создании системы глобального мониторинга Земли "Грифон", состоящей из 136 космических аппаратов на базе платформы формата кубсат", - сказали в Роскосмосе.

Как уточнили в Роскосмосе, проект позволит региону заложить основу для последующей локализации необходимых технологий, развития новых компетенций и подготовить кадровый состав.

"В основе концепции инфосистемы "Грифон" - новое осмысление подхода к космическим системам. Это появление единого информационно-космического пространства, состоящего из космической, наземной инфраструктур и мультиспутниковой информационной платформы, способной обрабатывать петобайты генерируемых из космоса данных, формировать продукты и сервисы, приближенные к условиям реального времени в области дистанционного зондирования Земли", - пояснили в Роскосмосе.

Там добавили, что система "Грифон" позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 40 часов по всему миру. Она будет не только получать данные со спутников, но и анализировать их, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки, выявлять нарушенные земли около карьеров добычи полезных ископаемых.

"Инициатором и драйвером коммерческого проекта инфоспутниковой системы "Грифон" в периметре Роскосмоса стал головной институт госкорпорации - АО "ЦНИИмаш" в партнерстве с ведущими вузами страны", - добавили там. 

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Россия
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Роскосмос
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