Airbus поставит многоцелевые транспорты-заправщиков A-330 MRTT ВВС Канады

ЦАМТО, 27 июля. Правительство Канады 25 июля заключило контракт на закупку четырех многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT новой постройки и переоборудование пяти бывших в эксплуатации A-330-200.

По информации Airbus Defence and Space, стоимость контракта составляет около 3 млрд. канад. долл. (2,1 млрд. евро без НДС). Как уточняет Министерство национальной обороны Канады, общая стоимость приобретения составляет 3,6 млрд. канад. долл.

Бывшие в эксплуатации самолеты, которые планируется переоборудовать, были закуплены в рамках отдельных процедур у лизинговой компании International Airfinance. В июле 2022 года два самолета А-330-200 были приобретены за 102 млн. долл. США (без НДС), а в июле 2023 года – три за 150 млн. долл. США (без НДС).

Парк новых самолетов, приобретаемых в рамках проекта "Стратегические транспортные и заправочные возможности" (STTC – Strategic Tanker Transport Capability), заменит устаревшие CC-150 "Поларис" (A-310 MRTT) ВВС Канады. В настоящее время пять A-310 применяются для выполнения задач дозаправки в воздухе, перевозок войск и грузов, медицинской эвакуации, а также обеспечения перевозок официальных лиц правительства Канады.

Как заявил главный исполнительный директор Airbus Defense and Space Майк Шолхорн, A-330 MRTT (в составе ВВС Канады получит обозначение CC-330 "Хаски") идеально соответствует требованиям Канады. Благодаря этой закупке ВВС Канады смогут расширить боевые возможности за счет улучшения взаимодействия с другими странами-покупателями A-330 MRTT и технических возможностей самолета. Ожидается, что новый флот будет эксплуатироваться до 2050-х годов.

Сборка новых A-330-200 будет выполняться на линии окончательной сборки самолетов A-330 в Тулузе (Франция). В середине 2025 года планируется начать переоборудование на предприятии в Хетафе (Испания) бывших в эксплуатации A-330. Первый MRTT будет поставлен ВВС Канады в 2027 году.

В соответствии с соглашением, A-330 MRTT будут оснащены системой дозаправки топливом в полете типа "шланг-конус" и штанговой системой, решениями для обеспечения кибербезопасности и средствами противодействия. Все самолеты могут быть оснащены комплектами медицинской эвакуации (Airbus Medical Evacuation kit), состоящими из двух палат интенсивной терапии и дополнительных носилок.

Контракт включает полный набор услуг обучения, в т.ч. полнофункциональный летный тренажер для подготовки и поддержания готовности экипажей.

Компания Airbus была выбрана единственным претендентом на замену заправщиков CC-150 ВВС Канады в апреле 2021 года по результатам открытого конкурса. К настоящему времени Airbus получила 76 заказов на поставку A-330 MRTT от 15 покупателей и занимает 90% рынка за пределами США. Компания подтвердила поставку 57 самолетов. Общий налет поставленных A-330 MRTT превышает 270 тыс. часов.