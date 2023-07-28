Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном вопросы глобальной и региональной безопасности

В Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в КНДР обменялся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян был принят Председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в четверг Шойгу также примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КДНР в среду. Как считают в военном ведомстве, визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.