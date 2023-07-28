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ТАСС

Ростех анонсировал поставку в войска первой колесной самоходной гаубицы "Мальва"

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Разработанная АО "ЦНИИ "Буревестник" 152-мм самоходная гаубица 2С43 "Мальва" на колесном шасси
Разработанная АО "ЦНИИ "Буревестник" 152-мм самоходная гаубица 2С43 "Мальва" на колесном шасси.
Источник изображения: АО "ЦНИИ "Буревестник"

В госкорпорации рассказали, что это орудие прошло испытания

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" готовит к поставкам в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 "Мальва", которое прошло государственные испытания. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

"Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами Ростеха "Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска", - привели в госкорпорации слова Оздоева.

Ранее генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов сообщал ТАСС о том, что колесная самоходка прошла государственные испытания. Он также охарактеризовал новое орудие как "лучшую машину".

Разработанное в ЦНИИ "Буревестник" САО "Мальва" - первая в истории России колесная самоходная гаубица, созданная Ростехом. Это 152-миллиметровая самоходка с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 и экипажем из пяти человек. Она способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также САО помещается в транспортный самолет Ил-76. "Мальва" более маневренна, чем самоходные орудия на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.

Орудие обладает режимом стрельбы "одновременный огневой налет", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. "Мальва" также получила автономный энергетический агрегат, обеспечивающий машину электричеством на позиции. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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