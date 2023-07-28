Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36», о чем 27 июля сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» в четверг в 4:02 по пекинскому времени (в среду в 23:02 мск). Старт происходил на стартовой площадке космодрома Сичан, который находится на территории провинции Сычуань.

«Чанчжэн-2D» — одноступенчатая одноразовая ракета-носитель. Она была создана Шанхайской академией космических технологий с целью вывода различных спутников на низкую околоземную орбиту.

Спутники «Яогань» предназначены для выполнения широкого спектра научно-исследовательских задач. Среди областей применения — проведение научных экспериментов, исследование земельных ресурсов, оценка урожайности сельскохозяйственной продукции и предотвращение стихийных бедствий с поиском возможностей для нейтрализации их последствий.

24 июля ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink. Об этом сообщила компания SpaceX. До этого старт ракеты откладывался несколько раз по разным причинам. Starlink — спутниковая сеть, предоставляющая широкополосный доступ в интернет по всему земному шару.