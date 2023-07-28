Войти
Известия.ru

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36»

240
0
0
Чанчжэн-2D
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».
Источник изображения: commons.wikimedia.org/China News Serivce

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36», о чем 27 июля сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» в четверг в 4:02 по пекинскому времени (в среду в 23:02 мск). Старт происходил на стартовой площадке космодрома Сичан, который находится на территории провинции Сычуань.

«Чанчжэн-2D» — одноступенчатая одноразовая ракета-носитель. Она была создана Шанхайской академией космических технологий с целью вывода различных спутников на низкую околоземную орбиту.

Спутники «Яогань» предназначены для выполнения широкого спектра научно-исследовательских задач. Среди областей применения — проведение научных экспериментов, исследование земельных ресурсов, оценка урожайности сельскохозяйственной продукции и предотвращение стихийных бедствий с поиском возможностей для нейтрализации их последствий.

24 июля ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink. Об этом сообщила компания SpaceX. До этого старт ракеты откладывался несколько раз по разным причинам. Starlink — спутниковая сеть, предоставляющая широкополосный доступ в интернет по всему земному шару.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Чанчжэн
Похожие новости
01.03.2023
«Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету
24.09.2021
Убить космический бестселлер
15.03.2021
Китай запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли
17.02.2021
Первая ступень ракеты Falcon 9 не смогла приземлиться на морскую платформу
07.05.2018
Китай анонсировал многоразовую ракету на советском двигателе
09.01.2018
Чужие победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410