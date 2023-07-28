Володин назвал неэффективным поставляемое Украине оружие

Спикер Госдумы считает, что любые вооружения западных стран уже не повлияют на исход спецоперации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Многие страны перестанут закупать оружие у стран коллективного Запада, которое они поставляют Украине, так как оно показало свою неэффективность. Любое поставляемое оружие уже не повлияет на исход спецоперации, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет. <…> Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя", - написал Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны "Гитлер и Геббельс с целью пропаганды ввели понятие "вундерваффе" ("чудо-оружие")", с помощью которого фашисты убеждали свою армию и самих себя, что новые виды вооружения помогут им победить. "Результат всем известен: фашистам это не помогло. Похожая ситуация сегодня. Преступный киевский режим во главе с Зеленским выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя "чудо-оружие", которое решит все их проблемы", - отметил Володин.

Так, подчеркнул спикер Госдумы, никакое из уже поставленного оружия "не помогло укронацистам при их контрнаступлении". "Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой. Сейчас - новое "вундерваффе": киевский режим надеется на самолеты F-16. Напрасно. Они будут уничтожены нашими летчиками и ПВО", - добавил Володин.