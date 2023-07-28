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Известия.ru

Конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/MICHAEL REYNOLDS

В конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО

США проводили многолетнюю секретную программу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО), заявил 26 июля на слушаниях в конгрессе бывший сотрудник разведсообщества Дэвид Граш. Он заявил, что были обнаружены «нечеловеческие» останки и технологии в местах с соответствующими инцидентами, пишет The Guardian.

Граш, который руководил анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве Пентагона до 2023 года, сообщил комитету по надзору палаты представителей конгресса об обнаружении «нечеловеческих» существ. А слушание было вызвано заявлениями Граша в июне о том, что правительство США якобы укрывает инопланетные космические корабли.

«В ходе выполнения моих служебных обязанностей я был проинформирован о многолетней программе по поиску попавших в аварии «неопознанных летательных аппаратов» и их последующему реинжинирингу, в доступе к которой мне было отказано», — сказал Граш комитету.

Граш в 2022 году заявил, что в рамках работы в правительстве ему было поручено расследовать то, что военным, оборонным и другим ведомствам было известно об инопланетянах и инопланетных кораблях, но утверждал, что ему не разрешили получить доступ к секретным правительственным программам по НЛО.

Выступая в среду, Граш сказал, что столкнулся с «очень жестоким» возмездием из-за своих заявлений об инопланетянах. Он также подтвердил данные о «людях, которым был причинен вред» в ходе усилий правительства по сокрытию информации об НЛО. Граш уверяет, что его усилия посвящены одной цели — сделать информацию об НЛО прозрачной и доступной.

В слушаниях участвовали также бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений рядом с Вирджинией он столкнулся с неопознанным темным объектом, имеющим прозрачную сферу. Более 30 человек из его группы тогда наблюдали подобное явление, добавила «Газета.Ru».

6 июня Дэвид Граш в беседе с телеканалом NewsNation заявил, что министерству обороны США удалось заполучить и восстановить космические корабли внеземного происхождения, которые либо приземлились, либо разбились, в рамках секретной военной программы. Он также добавил, что американские военные якобы обнаружили тела инопланетных пилотов.

Однако на следующий день Пентагон опроверг сообщение о том, что американские военные восстанавливали разбившиеся «неземные» космические корабли.

В конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и всё еще находятся здесь. Он рассказал, что был на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе и знает, что есть люди, занимающиеся «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов».

20 июля 2022 года Пентагон объявил о создании ведомства по «неопознанным аномальным явлениям в космосе, воздухе и на море». Управление будет собирать информацию о неопознанных космических, воздушных, подводных и прочих объектах, появляющихся вблизи стратегически важных территорий США.

9 июля 2022 года американское федеральное космическое агентство NASA анонсировало набор команды для изучения неопознанных летающих объектов (НЛО). О том, что NASA решило заняться поиском НЛО, стало известно 28 мая. Решение было принято после того, как американские военные продемонстрировали в конгрессе кадры с неопознанными летающими объектами.

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