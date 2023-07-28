Войти
ТАСС

В отряде БОБР рассказали, как расчет с FPV-дронами меняет картину боя на участке фронта

230
0
0
Уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов. Кадр видео
Уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

По мнению военного, такие расчеты должны появиться во всех видах и родах войск

ТАСС, 27 июля. Наличие расчета с FPV-дронами на линии соприкосновения полностью меняет картину боевых действий - противник вынужден убирать технику глубже, а подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наоборот, подводить ближе, что ограничивает перемещение живой силы. Об этом сообщил ТАСС командир Беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР), чье подразделение одним из первых в российской армии начало применять этот вид вооружения.

"Наличие FPV-расчета на линии боевого соприкосновения полностью меняет картину боевых действий. Противник вынужден подтаскивать РЭБ, вынужден ограничивать себя в путях подъезда, технику прячет, близко не подтаскивает. Меняется передвижение групп, если раньше смело маршировали, то сейчас стараются так не делать, потому что знают об угрозе прилета. Мы стараемся дать им знать, что даже если их будет двое-трое - прилетит в любом случае", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, расчеты FPV-дронов должны появиться во всех видах и родах войск. "Идеально было бы в каждом батальоне, тогда это будет эффективнейшая работа и большой коэффициент полезного действия. На мой взгляд, количество FPV-расчетов должно стать соразмерным количеству расчетов ПТУР (противотанковых управляемых ракет - прим. ТАСС)", - пояснил командир отряда.

БОБР начал принимать активное участие в специальной военной операции на Украине осенью 2022 года в составе одной из дивизий. Действуя сначала на марьинском направлении, а затем на запорожском, где и сейчас отражает контрнаступление Вооруженных сил Украины, за 10 месяцев военнослужащие уничтожили более 50 единиц военной техники - пикапов, легкобронированной и танков, в том числе на их счету и немецкий Leopard, и американские БМП Bradley. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
Похожие новости
19.05.2023
"Это только начало". В США призвали ждать новых ударов по ЗРК Patriot
20.04.2023
Польша возомнила себя королевой, но она лишь пешка в руках США
23.01.2023
Командные кадры попали под ротацию
16.01.2023
Посольство РФ прокомментировало намерение Британии отправить Украине танки Challenger 2
11.01.2023
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
09.01.2023
NYT: Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта на Украине
09.01.2023
Пентагон анонсировал поставку большого числа БМП Bradley на Украину в новой партии военной помощи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410