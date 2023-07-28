В отряде БОБР рассказали, как расчет с FPV-дронами меняет картину боя на участке фронта

По мнению военного, такие расчеты должны появиться во всех видах и родах войск

ТАСС, 27 июля. Наличие расчета с FPV-дронами на линии соприкосновения полностью меняет картину боевых действий - противник вынужден убирать технику глубже, а подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наоборот, подводить ближе, что ограничивает перемещение живой силы. Об этом сообщил ТАСС командир Беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР), чье подразделение одним из первых в российской армии начало применять этот вид вооружения.

"Наличие FPV-расчета на линии боевого соприкосновения полностью меняет картину боевых действий. Противник вынужден подтаскивать РЭБ, вынужден ограничивать себя в путях подъезда, технику прячет, близко не подтаскивает. Меняется передвижение групп, если раньше смело маршировали, то сейчас стараются так не делать, потому что знают об угрозе прилета. Мы стараемся дать им знать, что даже если их будет двое-трое - прилетит в любом случае", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, расчеты FPV-дронов должны появиться во всех видах и родах войск. "Идеально было бы в каждом батальоне, тогда это будет эффективнейшая работа и большой коэффициент полезного действия. На мой взгляд, количество FPV-расчетов должно стать соразмерным количеству расчетов ПТУР (противотанковых управляемых ракет - прим. ТАСС)", - пояснил командир отряда.

БОБР начал принимать активное участие в специальной военной операции на Украине осенью 2022 года в составе одной из дивизий. Действуя сначала на марьинском направлении, а затем на запорожском, где и сейчас отражает контрнаступление Вооруженных сил Украины, за 10 месяцев военнослужащие уничтожили более 50 единиц военной техники - пикапов, легкобронированной и танков, в том числе на их счету и немецкий Leopard, и американские БМП Bradley.