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ТАСС

В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Как сообщили в региональном Министерстве промышленности и энергетики, костюмы весят около 600 г и не нагреваются

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Барнаульское НТО "Лазер" разработало комплект одежды для военнослужащих, защищающий от тепловизоров. Изделие прошло все необходимые проверки со стороны Минобороны РФ, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

"Этот комплект одежды предназначен для защиты военнослужащих от тепловизоров, установленных на прицелах стрелкового оружия, а также на беспилотных летательных аппаратах, что будет способствовать сохранению жизни и здоровья военных, в том числе участвующих в СВО. На изделие, произведенное на НТО "Лазер", получены все необходимые заключения профильных структур министерства обороны, подтверждающие характеристики продукции", - сообщили в региональном министерстве.

Ранее предприятие занималось производством гражданской продукции, однако с началом СВО переориентировалось на выпуск продукции для военных нужд. Первые прототипы, по словам директора НТО "Лазер" Антона Иванова, были слишком громоздкими и весили более 5 кг, а летом и весной быстро нагревались.

"Изделие переработали, и сейчас костюмы, производство которых мы освоили, весят около 600 г и вообще не нагреваются. Даже если человек, одетый в наш костюм, носит его весь день, на экране тепловизора он все равно не будет отражаться", - цитируют Иванова в министерстве. 

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