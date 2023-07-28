Войти
Известия.ru

Артиллеристы рассказали об особенностях комплекса разведки «Зоопарк-1М»

256
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Артиллерийские расчеты Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем модернизированного комплекса артразведки «Зоопарк-1М» уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 27 июля показало, как работает уникальный разведкомплекс.


«Машина засекает абсолютно любую артиллерию противника, включая РСЗО, минометы, орудия любого калибра — 152, 155, 203, 120 мм. Чаще всего встречаются минометы, так как это основное средство поражения пехоты. На развертывание уходит 6–7 минут, ну и на движение — 15–20 минут. Замены такой машине нет в рамках контрбатарейной борьбы. В мире ей аналогов нет», — рассказал начальник комплекса «Зоопарк» с позывным Батыр.

По словам оператора станции «Зоопарк» с позывным Стрелок, машина вычисляет артиллерию противника по траектории. В течение 30 секунд идет отработка траектории полета, после чего выдаются координаты, откуда был произведен выстрел.

В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие комплекса «Зоопарк-1М» определили координаты нахождения минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета боеприпаса. Данные были переданы на командный пункт батарей, участвующих в «артиллерийской дуэли».

Слаженная работа 152-миллеметровых расчетов «Мста-С» и артиллерийских разведчиков позволила выявить и подавить противника в лесных массивах даже под прикрытием средствами маскировки. Контроль за поражением цели и корректировку ведения огня выполнили расчеты беспилотников, пояснили в Минобороны.

В этот же день военкор «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как артиллеристы 132-й бригады продолжают громить ВСУ на горловском и артемовском направлениях. Противник не прекращает попытки атаковать ВС РФ, но большинство атак подавляются российской артиллерией еще на выходе.

Днем ранее, 26 июня, Минобороны показало, как военнослужащие самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения ЦВО уничтожили кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Зоопарк
Мста-С
Нона-СВК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.05.2023
ВС РФ уничтожили «Ланцетом» командно-штабную машину ВСУ
12.12.2022
Следующая — установка: российские войска нашли тактику для борьбы с HIMARS
07.09.2022
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
10.06.2022
МО РФ показало уничтожение украинского беспилотника «Фурия» комплексом ПВО «Стрела»
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410