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ТАСС

США полагают, что у Киева еще есть возможности для продолжения контрнаступления

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, ВСУ сейчас пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Киев все еще располагает силами для продолжения контрнаступления, украинское руководство решит, когда их применить. С таким утверждением выступил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе в городе Порт-Морсби.

"Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы. Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством, - отметил Остин, говоря об украинской стороне. - И если это будет сделано в подходящий момент, есть надежда, что это предоставит возможности, и, может быть, позволит им изменить динамику на поле боя".

По версии Остина, у Киева "все еще есть некоторые возможности" в том, что касается проведения наступательных операций. "И мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление", - считает глава Пентагона.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 23 июля, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом провале ВСУ Путин заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. "Контрнаступления нет", - сказал на этих переговорах Лукашенко. Путин уточнил: "Оно есть, но оно провалилось". 

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Украина
Персоны
Путин Владимир
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