Американцам открыли глаза. Мир не поддерживает их "помощь" Украине

США должны перестать оплачивать конфликт в Европе, пишет AT. Большая часть мира не поддерживает очередную бессмысленную авантюру НАТО. А время в этом продолжительном конфликте является лучшим союзником России, считает автор.

Дж. Мерфи Донован (G. Murphy Donovan)

"Согласно этой аргументации, такое саморазрушающее поведение наверняка является результатом извращенной внутренней политики". – Джон Миршаймер

Перегруженность зоны – это термин из американского футбола. Обычно он означает, что по одну сторону линии размещается столько получателей паса, что другая команда просто не в состоянии всех их закрыть. В литературе это выражение превратилось в клише, означающее слишком много всего — или чего угодно.

Если бы нам пришлось придумывать название для сегодняшней стратегии НАТО на Украине, мы вполне могли бы назвать ее перегруженностью зоны. Эта страна получает почти все, что хочет. В нее бездумно вбухивают деньги, туда потоком идет оружие, хотя это почти недееспособный сателлит, проводящий политику с налетом неонацизма и имеющий богатые традиции коррупции, уровень которой считается самым высоким в Европе.

Америка и ЕС не могут оплачивать все непредумышленные последствия этого продолжительного и напрасного конфликта в Европе.

Двухпартийное единодушие в Америке, Евросоюзе и Британском Содружестве по поводу вооруженного конфликта на Украине Россия с лихвой компенсирует теплыми отношениями с остальным миром. Китай, Индия, мусульманский мир и развивающиеся страны относятся к американской суррогатному конфликту на Украине либо с безразличием, либо враждебно.

И уж точно, экономические санкции против России не дают результата.

Ясно и то, что большая часть населения мира не поддерживает очередную бессмысленную военную авантюру НАТО. Большинство обозревателей знает, что главная и вполне прозрачная цель альянса в Восточной Европе – дестабилизировать кремлевский режим, а не спасти коррумпированный Киев.

В этом плане весьма показателен восторг западной прессы по поводу переворота в России, которого не было. Евгений Пригожин повел своих наемников из ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы – и вдруг все закончилось. Не будучи военным, Пригожин вполне предсказуемо не нравится российскому Генштабу. Путин справился с этим "кризисом", мирно выдворив Пригожина в Белоруссию и создав из вагнеровских наемников нечто вроде "африканского корпуса" с тем, чтобы они пока выполняли задачи за пределами Украины.

Похоже, Путин прочел пару страниц из учебника ЦРУ. Если Пригожин еще раз выйдет за рамки дозволенного, это наверняка будет его последней ошибкой.

Если отбросить в сторону фантазии на тему переворота, то станет ясно, что мучительный и трудный вооруженный конфликт на Украине идет не так, как хотелось бы Брюсселю и Вашингтону. Лето почти на исходе, а широко разрекламированное "весеннее" наступление Украины завязло в днепровском иле. На юге наводнение, снова действует зерновое эмбарго, а Москва ужесточает собственные экономические санкции, конфискуя в России западные активы у всех, начиная с пивоваров и кончая производителями бурового оборудования.

Если украинско-российское зерновое эмбарго вызовет голод в слаборазвитых государствах, то его жертвы, скорее всего, будут обвинять не Россию, а ЕС с учетом его колониального наследия. Тот хаос, который мы видим в Париже и других европейских городах, говорит об одном. Ущерб, который своенравный иммигрантский джихад наносит стабильности Евросоюза, намного серьезнее всего того, что НАТО пытается спровоцировать в России.

Мигранты-мусульмане переполнили зону по всей Европе, у которой нет границ, и мало кто из членов ЕС знает, что делать с упадком национальной и европейской культуры. Обещавшая беспрепятственную миграцию инклюзивность потерпела крах как в Америке, так и в Европе. Предположения европейцев, что мигранты-мусульмане ассимилируются, не оправдались.

На самом деле, совершающий резкие кульбиты европейский джихад исходит из предположения, что ассимилируется Европа, войдя во всемирное исламское сообщество, а не наоборот. Молниеносная атака мигрантов на Европу тайком достигает того, чего нельзя сделать силой. Культурный джихад в Европе сегодня направлен на ее подчинение, а не на ассимиляцию мусульман.

Не стоит переходить на личности, но конфликт, культурный, экономический или реальный, — это в большей степени не про идеологию, а про лидерство и про победу. Лидерство говорит о победе. Отвечая на вопрос, как долго Америка будет предана Украине, президент Байден неизменно говорит: "Столько, сколько потребуется".

Как вы думаете, какой воин победит в уличной драке в Европе: матерый, закаленный и успешный боец из Москвы, или самовлюбленный позёр из рафинированного курортного местечка Бетани Бич? Единственное достижение Джозефа Байдена – это его длительное пребывание в Вашингтоне. Больше ничего.

А Владимир Путин, в отличие от него, буквально преобразил Россию с начала XXI века, подняв ее из пепла, оставшегося от почившего в бозе Советского Союза. И мы не должны забывать, что в первые годы своего правления Путин стремился к сближению с ЕС и НАТО. Америка дала резкий отпор Кремлю и занялась расширением Североатлантического альянса, и эти ее ошибки привели к нынешней неразберихе на европейском континенте.

На рубеже XXIвека была упущена историческая возможность. Тем не менее, у России по-прежнему гораздо больше общего с Европой и Америкой, нежели с мусульманским миром и Китаем.

Так что же теперь делать, в каком направлении двигаться?

Администрация Байдена явно считает ура-патриотизм залогом победы, и партия демократов наверняка будет активно разыгрывать украинскую карту во время президентской избирательной кампании в Америке вплоть до выборов 2024 года. Ястребы войны будут по-прежнему напомаживать губы украинской свинье, хотя время сейчас является лучшим союзником России. Не проиграв, Россия победит. И помните, ни одна военная верхушка не умеет вести оборонительные действия лучше, чем российский Генеральный штаб.

В действительности ничего не изменится, пока в Америке в 2024 году не пройдут президентские выборы — разве что количество гробов. Если на выборах победит Байден, все останется как прежде. Если же Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине.

В конечном итоге, в колчане под названием "сколько потребуется", осталось всего две стрелы – мудрость народа и здравый смысл.