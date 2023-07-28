Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач

Гендиректор ПАО "Яковлев": учебно-боевой самолет Як-130 изменят под выполнение спецзадач

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Яковлев" — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" — Андрей Богинский.

"Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков", — сказал Богинский.

Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.

Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.