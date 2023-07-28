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Французскую компанию Ommic обвинили в передаче технологий Китаю и России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Parisien: во Франции руководство компании Ommic обвинили в продаже технологий в РФ и КНР

Руководство французской компании Ommic обвинили в передаче технологий России и Китаю. Об этом сообщило издание Le Parisien 26 июля.

Девятерых представителей руководства компании задержали по подозрению в передаче секретных разработок. Расследование по этому делу ведет Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT). 24 марта обвинение предъявили четырем фигурантам дела. Двое из них — граждане КНР, другие двое имеют французское гражданство.

Один из обвиняемых — Марк. Р. — ранее был генеральным директором Ommic. Теперь, по информации Le Parisien, ему вменяется «передача иностранной державе технологий, документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам». Такие обвинения подпадают под статьи о шпионаже и предательстве, срок лишения свободы за которые по французскому законодательству может достигать 15 лет.

Компания Ommic — один из ведущих производителей монолитных интегральных схем СВЧ диапазона. Ее разработки используются в телекоммуникационной, космической и оборонной промышленности.

Ранее, 30 мая, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о возможной госизмене президента Владимира Зеленского. Депутат Верховной рады Гео Лерос сообщил, что ГБР отказывалось проводить расследование, однако депутаты добились возбуждения дела через суд.

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Страны
Китай
Россия
Франция
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