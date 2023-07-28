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ИноСМИ

Запад в отчаянии: Украину уже ничего не спасет

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Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Запад охвачен высшей степенью отчаяния: ВСУ терпят поражения одно за другим, пишет Al-Ayyam. По мнению автора статьи, парадоксальный подход США и ЕС достоин стать новым "чудом света". Понимая, что над Украиной витает призрак распада, ее союзники не собираются подталкивать ее к переговорам.

Запад постепенно начинает понимать, что поставки вооружений Украине принципиально изменить ситуацию на фронте не смогут, равно как и сорвать цели российской специальной военной операции. Судьбу этой побежденной страны и ее народа сложно предсказать. Призрак распада, самоуничтожения и тотального краха появляется всякий раз, когда происходит очередной виток эскалации конфликта на Украине.

Давайте вместе посмотрим, что на самом деле Запад думает об украинском кризисе. И я сейчас имею ввиду не предвзятые СМИ или желтую прессу.

Глава ЦРУ Уильям Бернс, например, активно рассказывает о ходе боевых действий, но забывает или специально игнорирует "успехи" украинской армии на поле боя. Он уводит разговор в сторону. Бернс говорит о проблемах России и кризисах, которые якобы переживает ее армия, а также упоминает о несуществующих социальных и политических неурядицах, происходящих в стране. Все это ни коем образом не помогает украинским войскам на передовой!

Он также утверждает, что ЦРУ день и ночь работает над урегулированием конфликта на Украине!

ЦРУ делает ставку не на развитие событий в области безопасности, а на дестабилизацию обстановки в России.

Разве это не высшая степень отчаяния? Неужели по-другому выиграть военный конфликт невозможно?

Западные лидеры неоднократно утверждали, что поставки оружия на Украину изменят баланс сил. Оно якобы поможет Киеву не только выстоять, но и начать контрнаступление. Но текущая ситуация говорит об обратном. ВСУ терпят поражение за поражением на всех участках фронта. Когда западные лидеры это поняли, они начали публично упрекать Зеленского и высмеивать его нескончаемые требования.

Министр обороны Великобритании фразой "Мы не Amazon" урезонил Киев. Это свидетельствует о том, что Запад отрекся от Украины!

Что же касается главы всея европейской дипломатии Жозефа Борреля, то его задача –создать благоприятные условия для поставок Украине вооружений. При провале каждой контратаки украинских сил Боррель призывал страны ЕС в срочном порядке выдать Киеву оружие.

Сначала были танки и бронетехника, потом – тяжелая артиллерия, а затем – средства ПВО, боевая авиация и ракеты большой дальности. Еще немного и пойдут разговоры о передаче Киеву тактического ядерного оружия.

Западу плевать на Украину и ее народ. Он обещает ей гарантии безопасности по типу Израиля, при этом отказываясь принимать страну в НАТО.

Сравнение гарантий безопасности требует отдельной статьи. А пока можно лишь отметить странный и парадоксальный подход Запада, который заслуживает быть включенным в "Семь чудес света".

Если эти "гарантии" предназначены для защиты Украины от России, означает ли это, что "гарантии", которые Запад предоставляет Тель-Авиву, являются альтернативой вступлению Израиля в НАТО?!

И если Украина защищается от России, то от кого защищается Израиль? А как насчет оккупации Израилем Голанских высот, Западного берега и сектора Газа? Предназначены ли эти "гарантии безопасности" для того, чтобы Тель-Авив мог защищать оккупированные территории от любого, кто попытается их освободить или вернуть, даже мирным путем?

Мы еще не раз услышим о "гарантиях безопасности", которые я на мгновение счел западной оговоркой, а пока вернемся к Украине и ее проблемам.

Польские власти, которые, безусловно, имеют агрессивно-фашистские наклонности, продолжают разжигать конфликт на Украине. Они планируют начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть НАТО в этот конфликт, поскольку Москву и Минск связывают особые союзнические отношения. Не секрет, что российское руководство считает Белоруссию своим главным геополитическим союзником, а значит, у Запада больше нет надежды на достижение каких-либо полевых успехов. Единственное решение – усилить эскалацию и открыть новые фронты. Запад уже не просто аналог магазина Amazon в вопросе поставок оружия.

Если дело дойдет до этого, а совсем не исключено, что все именно так и будет, Белоруссия будет угрожать Киеву, а у Польши не будет другого выбора, кроме как захватить территорию Западной Украины.

У Польши много амбиций касательно Западной Украины. Единственным решением для России и Белоруссии в случае наступления польских войск станет создание зоны безопасности, куда войдет Киев и его окрестности.

У Украины нет шансов на выживание, если Запад решит использовать Польшу в своей адской игре. Ее правители вполне готовы пойти по стопам Зеленского и превратиться в покорных марионеток.

Итогом станет раздел Украины и уничтожение ее государственности, несмотря на то что ни российское или белорусское руководство к этому не стремятся.

Президента США Джо Байдена ждет поражение на предстоящих выборах. По всей Европе проходят антивоенные митинги. Украина – всего лишь кандидат на уничтожение. У нее нет ничего, потому что западные демоны решили пожертвовать ею и ее народом. Это всегда была частью американской и европейской колониальной политики.

Автор: Абдель Маджид Суайлем (عبد المجيد سويلم)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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