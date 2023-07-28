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ТАСС

Роскосмос подготовил федеральный проект "Млечный путь"

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Штаб-квартира госкорпорации "Роскосмос"
Штаб-квартира госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Он проходит согласование

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Федеральный проект системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" подготовлен, в настоящий момент проходит согласование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Там уточнили, что создание системы "Млечный путь" поддержано на уровне руководства страны. "В качестве источника ресурсного обеспечения создания системы "Млечный путь" должен стать соответствующий федеральный проект, который госкорпорация "Роскосмос" подготовила и осуществляет его планомерное согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - отметили в госкорпорации.

Работа системы "Млечный путь" будет направлена на обеспечение устойчивости космической деятельности на качественно новом уровне. "Ключевыми свойствами системы "Млечный путь" наряду с ее передовыми техническими характеристиками, определяемыми новыми типами средств мониторинга, должны стать открытость, доступность и востребованность на международном уровне", - подчеркнули в Роскосмосе.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.

В апреле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил создание в РФ федерального проекта системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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