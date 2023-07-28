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США решили опустить новый "железный занавес"

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

НАТО возводит огромную стену между ЕС и Россией, пишет Yeni Şafak. Тем временем американские ястребы делают такие же шаги в отношении сдерживания Китая в Азии, что, по мнению автора статьи, провоцирует новую холодную войну.

Абдулла Мурадоглу

В итоговом заявлении саммита НАТО в Вильнюсе было обращено внимание на тот факт, что амбициозная политика Китая и его растущая военная мощь представляют угрозу интересам, безопасности и ценностям альянса. А официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь (Wang Wenbin) призвал НАТО отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и концепции "игры с нулевой суммой". Ван Вэньбинь также подчеркнул, что Североатлантическому альянсу следует отступить от позиции, которая может привести к опасным последствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и добавил: "Не ищите предлогов для продолжения расширения, играйте конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире".

Одной из важнейших причин дискомфорта Пекина стало участие в саммите НАТО в Вильнюсе лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Вашингтон, с одной стороны, пытается развивать диалог с Пекином, с другой – проводит жесткую политику в отношении Китая. К такому двойному подходу администрацию Байдена подталкивает то, что в обеих партиях конгресса США большинство составляют антикитайские ястребы.

Они утверждают, что все попытки диалога администрации Байдена с Китаем, включая "дипломатию", выставляют США слабыми. Между Вашингтоном и Пекином царит всепроникающая атмосфера недоверия. Китайцы обвиняют американцев в том, что они говорят одно, а делают другое.

После госсекретаря США Энтони Блинкена (Antony Blinken) Пекин также посетили министр финансов США Джанет Йеллен (JanetYellen) и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри (John Kerry). В то время как председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Блинкеном, Джанет Йеллен и Джон Керри не получили разрешения на встречу с китайским лидером. Однако бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (Henry Kissinger), посетивший Китай одновременно с Керри, был тепло встречен в Пекине. Киссинджер является ключевой фигурой, способствовавшей встрече президента США Ричарда Никсона с лидером Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуном в 1972 году. Эта неожиданная встреча, состоявшаяся в разгар холодной войны, изменила ход отношений между США и Китаем.

В Пекине Киссинджер провел переговоры с министром обороны Китая Ли Шанфу (Li Shangfu) и высокопоставленным дипломатом Ван И (WangYi), а также был принят президентом Си Цзиньпином. 100-летний опытный дипломат Киссинджер, выступающий за конструктивный диалог и сотрудничество США с Китаем, сталкивается с преследованием со стороны антикитайских ястребов. Пекин же считает Киссинджера другом Китая.

Возвращаясь к вильнюсскому саммиту – Пекин жалуется на то, что Вашингтон пытается объединить своих союзников против КНР. Китайцы часто подчеркивают, что НАТО тоже желают использовать как инструмент этой политики США.

С другой стороны, антикитайские ястребы в Америке утверждает, что НАТО следует расширяться не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, члены комитета Сената США по вооруженным силам, сенатор-демократ Тэмми Дакуорт (Tammy Duckworth) и сенатор-республиканец Дэн Салливан (Dan Sullivan) 16 июля этого года приняли участие в программе "Встреча с прессой" (Meet The Press), которую вел Чак Тодд (Chuch Todd) на телеканале NBC News. Они выступали за расширение НАТО в сторону соседей Китая. Сенатор Тэмми Дакуорт, которая также является членом сенатского комитета по международным отношениям, известна как влиятельный политик, сыгравший значительную роль в законопроектах, связанных с вооружением Тайваня со стороны США.

Оба сенатора, участвовавших в программе "Встреча с прессой", считают, что расширение НАТО в сторону Азии в ближайшие десять лет неизбежно. Сенатор Дакуорт отметила: "Очевидно, что благодаря успешному соглашению AUKUS между Великобританией, Австралией и США мы уже начали это делать". По ее словам, азиатские союзники США внимательно следят за событиями на Украине и осознают еще большую необходимость вступления в НАТО и возвращения союзников по НАТО в Индо-Тихоокеанский регион.

На западных границах России, за исключением Белоруссии и Украины, не осталось стран, не входящих в НАТО. Судя по всему, Североатлантический альянс создает стену между Европой и Россией, напоминающую железный занавес времен старой холодной войны. Тем временем антикитайские ястребы в США призывают к аналогичному сдерживанию КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на востоке и юге. Глядя на намерения ястребов, можно лучше понять масштабы новой холодной войны.

Автор: Абдулла Мурадоглу (Abdullah Muradoğlu)

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