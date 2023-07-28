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Вестник Мордовии

Северная Корея выпускает одни из лучших в мире РСЗО и САУ

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Военные заводы КНДР делают современные ракетные системы и дальнобойные САУ, способные конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.

Как сообщает "Российская газета", например, реактивные системы залпового огня KN-09, способные бить на 220 км. Их калибр - 300 мм. Масса головной части - 190 кг.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Наведение - инерциальное, также для повышения точности попадания используются данные спутников навигации ГЛОНАСС или Beidou.

Кроме того, имеется 600-мм РСЗО KN-25 "сверхкрупного калибра". Так, в ходе испытаний в августе 2019 такие ракеты пролетели около 380 километров и достигли высоты 97 километров. Их длина, по некоторым оценкам, 8,2 м, масса - 3000 кг.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Можно также вспомнить созданные в начале 80-е годов 240-мм РСЗО M1985 / M1991, поражающие цели на дистанции не менее 65000 м.

Если говорить об обычных САУ, то необходимо обязательно упомянуть дальнобойные 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989 Kokсaн. Считается, что такие пушки могут "забрасывать" обычные осколочно-фугасные боеприпасы на 40000 м, активно-реактивные - до 60000 м. Боезапас на борту - двенадцать выстрелов.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Масса самой самоходки составляет около 40000 кг. Максимальная скорость по хорошим дорогам - не менее 50 км/ч. Экипаж - семь человек. В конструкции шасси широко применены элементы танка Т-62.

Ещё есть относительно новая, впервые показанная в 2018 году САУ, названная в зарубежных источниках M2018. До сих пор точно неизвестен ее калибр, возможно, это традиционные 152 мм, но, вполне возможно, что уже и 155 мм. Эксперты уверены, что она может работать на дистанциях не менее сорока километров.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Продукция
Т-62
Проекты
ГЛОНАСС
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