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ТАСС

США не считают, что проблемы контрнаступления ВСУ связаны с недостаточной помощью Запада

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

В Белом доме заявили, что Киев получает "все, о чем просит"

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал неверными заявления, что причиной проблем Киева при проведении попыток контрнаступления стала недостаточная помощь Запада.

"Представление о том, что они не получили все, что им требовалось перед контрнаступлением, или что нехватка возможностей является причиной замедления, неверное. У них было все, о чем они просили, и они продолжают получать все, о чем просят", - сказал Кирби на регулярном брифинге.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, объяснил проблемы попыток украинского наступления медленными поставками вооружений Киеву со стороны стран Запада. Украинский лидер, в частности, сказал, что из-за отсутствия боеприпасов и вооружений Киев не смог начать контрнаступление весной.

"У них действительно есть все, что нужно. Мы предоставляли Украине все, о чем она просила, в течение месяцев накануне контрнаступления и продолжаем делать это", - подчеркнул Кирби, когда ему напомнили о требованиях Зеленского предоставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, а также истребители F-16. "Мы говорили об F-16, вскоре начнется обучение, и, надеюсь, вслед за этим поступят и сами самолеты. Но у них есть танки, есть артиллерия, есть HIMARS", - добавил представитель СНБ.

Как заявил на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающей роли в боевых действиях на Украине.

Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае" несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение". 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
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