Шоколадные острова в Африке снова оживают

Сан-Томе и Принсипи, когда-то крупнейший производитель шоколада в мире, оживляют свою торговлю шоколадом. Крошечный Сан-Томе и Принсипи являются второй по величине страной в Африке по выработке шоколада. Немногим более 100 лет назад это островное государство было крупнейшим производителем шоколада в мире. В настоящее время несколько местных производителей, таких как Corallo, оживляют торговлю, используя вековые, нетронутые сорта какао, исторические плантации, благоприятный для какао климат страны для создания органических шоколадных продуктов.

Возрождение

Клаудио Коралло, 72-летний итальянец, хотел использовать собственные знания в области кофе, чтобы создать шоколад с высоким содержанием какао, который не был бы горьким. Самостоятельно и безопасно отправиться в путешествие по Африке можно благодаря слотам в эльдорадо казино онлайн. Коралло обнаружил деревья какао, которые искал на плантации Террейро-Вельо на меньшем, более чистом острове Принсипи, примерно в 130 км к северо-востоку от Сан-Томе, а затем приступил к совершенствованию процесса. Производители шоколада используют различные методы на ключевых этапах для создания тонких различий во вкусе:

сбор урожая;

ферментацию;

сушку;

обжаривание.

Подход Коралло сочетает трудоемкую работу с инстинктом. Собственный инстинкт можно проверить начав играть в казино.

Клаудио Коралло удаляет деревянную оболочку, покрывающую каждую фасоль, твёрдый, горький корень вручную. Очень немногие производители шоколада потрудились удалить корень. Затем он варит какао в два-три раза дольше, чем обычно. Обжарка, между тем, производится по технологии, разработанной за счет накопленной интуиции.

Клаудио щепетильно относится к работе. Он считает, что если температура слишком низкая, а время жарки слишком длинное, это отнимает счастье от какао. Если температура слишком высока или время слишком короткое, они становятся горькими и острыми.

Производство шоколада. Источник: Африка

Деревья-потомки — что это?

Деревья, растущие на плантации Коралло, являются потомками самых первых в стране деревьев какао. До начала 1800-х годов какао выращивали только в Латинской Америке. Король Португалии Жуан VI приказал, чтобы деревья какао были отправлены в более безопасную португальскую колонию Сан-Томе и Принсипи. Они прибыли в Принсипи в 1819 году, и вскоре за ними последовали порабощенные люди из Западной Африки, а затем наемные рабочие из других португальских колоний, в частности Кабо-Верде, Анголы и Мозамбика, для работы на плантациях, которые впоследствии значительно увеличились в размере.

Деревья успешно прорастали в богатой вулканической почве. К началу 1900-х годов Сан-Томе и Принсипи были крупнейшим экспортером какао в мире, заработав ему прозвище "Шоколадные острова". Плантации, известные как Roças, были похожи на самодостаточные города с районом размещения рабочих и их собственной церковью, больницей и школами. Условия жизни этих наёмных рабочих были настолько плохими, а обращение с ними со стороны домовладельцев было настолько жестоким, что к 1910 году британские и немецкие производители шоколада бойкотировали "португальское какао", и местная промышленность пришла в упадок.