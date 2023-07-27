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Техкульт

В общих чертах стало известно, каким будет сверхзвуковой «Стриж»

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Каким будет российский сверхзвуковой «Стриж»?

Вчера появилась информация о названии будущего российского сверхзвукового пассажирского самолета — как сообщило ТАСС, он будет носить имя «Стриж» а над его проектом активно работают инженеры ЦАГИ им.Жукoвского. Кроме того, сегодня появились некоторые технические данные о лайнере.

Судя по опубликованному изображению демонстратора, сверхзвуковую скорость «Стрижу» будут обеспечивать два «перспективных» двигателя, расположенных над фюзеляжем в задней части самолета, планер для него будет выполнен из металлокомпозитов, а за счет тщательно рассчитанной уникальной аэродинамической компоновки с удлиненным носом уровень звукового удара должен быть минимальным.

Каким будет российский сверхзвуковой «Стриж»?

«Стриж» будет рассчитан на перевозку от 20 до 25 пассажиров на скорости до 1900 км/ч и на расстояние до 11 000 километров при полной загрузке и при максимальной взлетной массе в 78 тонн, а демонстратор «Стрижа», который будет готов к 2029 году, по всей видимости, представят в беспилотном варианте.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Компании
ЦАГИ
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