В общих чертах стало известно, каким будет сверхзвуковой «Стриж»

Каким будет российский сверхзвуковой «Стриж»?

Вчера появилась информация о названии будущего российского сверхзвукового пассажирского самолета — как сообщило ТАСС, он будет носить имя «Стриж» а над его проектом активно работают инженеры ЦАГИ им.Жукoвского. Кроме того, сегодня появились некоторые технические данные о лайнере.

Судя по опубликованному изображению демонстратора, сверхзвуковую скорость «Стрижу» будут обеспечивать два «перспективных» двигателя, расположенных над фюзеляжем в задней части самолета, планер для него будет выполнен из металлокомпозитов, а за счет тщательно рассчитанной уникальной аэродинамической компоновки с удлиненным носом уровень звукового удара должен быть минимальным.

Каким будет российский сверхзвуковой «Стриж»?

«Стриж» будет рассчитан на перевозку от 20 до 25 пассажиров на скорости до 1900 км/ч и на расстояние до 11 000 километров при полной загрузке и при максимальной взлетной массе в 78 тонн, а демонстратор «Стрижа», который будет готов к 2029 году, по всей видимости, представят в беспилотном варианте.

Макс Антонов