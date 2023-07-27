В Москве готовятся к возведению авиационного «мегакомплекса»

Изображение: «Ростех»

В Москве в рамках ранее озвученных «Ростехом» сроков продвигается серьезный проект строительства промышленного авиационного «мегакомплекса», который, как предполагается, станет одним из крупнейших производственных центров подобного плана с количеством работников свыше 13 000 человек.

На данном комплексе, который объединит несколько профильных предприятий, будет расположен на проспекте Буденного и займет площадь около 77 000 м3, станут выпускать агрегаты и узлы для широкого перечня отечественных авиационных и вертолетных силовых установок, среди которых упоминаются ПД-14 и ПД-8, ВК-1600В и АИ-222-25, ВК-2500 и ВК-650В, а также ТВ7-117. Как уточняется, возведение комплекса завершится к 2025 году — на его мощностях начнут производить различные узлы для двигателей авиатехники, займутся разработкой моделей для трехмерной печати и выпуском изготовленных аддитивным способом детали для авиадвигателей.

Изображение: «Ростех»

На сегодняшний день подготовительные работы по возведению комплекса на площадях ПК «Салют» уже завершены, старые здания демонтированы, согласованы все детали проектно-сметной документации, проведены тендеры и определены подрядчики, и в скором времени будут получены все необходимые разрешения на строительство первых трех корпусов.

Макс Антонов