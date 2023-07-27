Войти
Техкульт

Финские инженеры разработали удивительно эффективный 18-колесный вездеход

233
0
0

Вездеход 18 Wheels

Финская компания 18 Wheels разработала шасси необычного формата, которое превращает электрический мотоцикл во внедорожник. Идея разработчиков в том, чтобы поставить машину сразу на 18 небольших колес, которые работают по аналогии с катками гусеничного транспорта. Однако самой гусеницы здесь нет, что и отличает этот аппарат от прочих.

Каждое колесо имеет собственную подвеску и электромотор, поэтому устройство может передвигаться даже по сильно пересеченной местности. Технические характеристики не имеют значения, так как представленный аппарат является прототипом, он постоянно совершенствуется. Например, изначально колеса крепились на подвижную упругую рессору, а в новом варианте они уже имеют составной многозвенный механизм.

Вездеход 18 Wheels

Вездеход 18 Wheels

Вездеход 18 Wheels


Большое количество колес обеспечивает плавность хода, как у гусеничного шасси, плюс конструкция позволяет преодолевать достаточно крупные препятствия. Пока не совсем понятно, как осуществляется управление системой, а также каков у нее запас хода. Данных о появлении коммерческой версии и поступлении агрегата в продажу пока тоже нет.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Похожие новости
07.07.2022
Конфликт России и Запада так просто не разрешить: что за ним стоит
05.07.2022
В Турции начали масштабную кампанию по выходу из НАТО
01.07.2022
Руководство США ищет способы расчленить Россию
30.06.2022
В МИД заявили о негативном отношении РФ к членству Швеции и Финляндии в НАТО
27.06.2022
Столтенберг обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО
20.06.2022
Напряженность в мире нарастает. Виноваты Токио и Сеул
13.06.2022
Ракетные комплексы "Бастион" на учениях в Калининградской области поразили морские цели условного противника - Балтфлот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 02:42
  • 0
10 otty+ ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 01:44
  • 53649
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 20:07
  • 2586
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 18:18
  • 6
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы