Финские инженеры разработали удивительно эффективный 18-колесный вездеход

Вездеход 18 Wheels

Финская компания 18 Wheels разработала шасси необычного формата, которое превращает электрический мотоцикл во внедорожник. Идея разработчиков в том, чтобы поставить машину сразу на 18 небольших колес, которые работают по аналогии с катками гусеничного транспорта. Однако самой гусеницы здесь нет, что и отличает этот аппарат от прочих.

Каждое колесо имеет собственную подвеску и электромотор, поэтому устройство может передвигаться даже по сильно пересеченной местности. Технические характеристики не имеют значения, так как представленный аппарат является прототипом, он постоянно совершенствуется. Например, изначально колеса крепились на подвижную упругую рессору, а в новом варианте они уже имеют составной многозвенный механизм.

Вездеход 18 Wheels

Вездеход 18 Wheels

Вездеход 18 Wheels

Большое количество колес обеспечивает плавность хода, как у гусеничного шасси, плюс конструкция позволяет преодолевать достаточно крупные препятствия. Пока не совсем понятно, как осуществляется управление системой, а также каков у нее запас хода. Данных о появлении коммерческой версии и поступлении агрегата в продажу пока тоже нет.

Александр Мартыненко