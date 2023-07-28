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Известия.ru

Последние Superjet с российско-французскими двигателями распределены

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

ОАК: последние Superjet с российско-французскими двигателями распределены между эксплуатантами

Последние самолеты Superjet-100 с российско-французскими двигателями Sam146, произведенные в 2022 году, распределены между эксалуатантами. Об этом журналистам сообщил 26 июля гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Да [они все распределены]. Несколько самолетов будут поставлены в бизнес-версии разным эксплуатантам», — сказал он.

Один Superjet в этом году также ожидает поступления в парк авиакомпании «Азимут», один — в парк Red Wings, напомнил Слюсарь.

Ранее в этот день генеральный директор компании-производителя «Яковлев» (бывший «Иркут») Андрей Богинский заявил, что новый импортозамещенный самолет SSJ-New временно будет называться Superjet-100.

Авиаэксперт Роман Гусаров 13 июня в беседе с «Известиями» назвал создание SSJ-NEW знаменательным событием для гражданской авиации страны. По словам специалиста, новая версия самолета — это «всем уже знакомый Sukhoi Superjet 100, только его импортозамещенная версия, суперджет второго поколения». Характеристики у этой модели будут лучше, чем у предыдущей версии.

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