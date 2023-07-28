Войти
ТАСС

В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс

230
0
0
Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Космическое агентство разработает новый тип двигателя совместно с управлением перспективных исследований Министерства обороны США

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в сотрудничестве с управлением перспективных исследований (DARPA) Министерства обороны США приступило к проектированию и производству ядерного ракетного двигателя (ЯРД) для полетов на Марс. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте DARPA.

"Программа направлена на то, чтобы дать нации возможность двигаться вперед <...>. После успешных испытаний мы могли бы значительно усовершенствовать имеющиеся средства для более быстрого и дальнего полета в космос", - отметила руководитель программы Табита Додсон. В пресс-релизе также говорится, что ЯРД планируют испытать к 2027 году.

Как отмечает NASA, принцип работы ядерного ракетного двигателя заключается в создании реактивной тяги при преобразовании жидкого рабочего тела в газ из-за нагрева камеры с ядерным реактором. Эта технология отличается от перспективной концепции термоядерного ракетного двигателя (ТЯРД), в котором предполагается применение управляемой реакции термоядерного синтеза.

В NASA также считают, что ракеты с ядерным двигателем будут быстрее долетать до Марса, что сделает миссии проще и безопаснее для экипажа. Такой тип двигателя требует меньше топлива, а значит, полезная нагрузка ядерной ракеты может быть больше, чем у ракет на горючем топливе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
NASA
Проекты
Марс
Ядерный щит
Похожие новости
25.01.2023
NASA планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс
22.02.2022
The Economist: в космосе начинается ядерный век – и вот почему
12.08.2020
Частный космос как предчувствие
18.11.2019
Атомные "батарейки" для Пентагона
25.03.2019
Ракеты полетят на ядерной тяге
10.09.2014
Беспилотный американский аппарат X-37B находится на орбите уже более 600 дней
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410