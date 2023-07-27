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Деловая газета "Взгляд"

ВСУ перешли ко второму этапу «контрнаступа»

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Источник изображения: vz.ru

Второй этап украинского контрнаступления захлебнулся в Запорожской области

На территории Запорожской области резко обострилась обстановка на линии фронта. Утром в среду военные РФ отразили атаку трех украинских батальонов, усиленных танками. Уничтожены десятки единиц бронетехники и более сотни военнослужащих ВСУ. В самой области говорят о начале второго этапа украинского «контрнаступа». Какую цель преследует противник?

Украинские военные утром в среду продолжили наступление на Ореховском направлении в Запорожской области. По данными Минобороны России, в нем участвовали три батальона, усиленные танками. Все атаки были отбиты благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии.

В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих. Всего на этом направлении украинское командование начало наступление силами четырех бригад 10-го армейского корпуса ВСУ с долгосрочной целью выйти к Мелитополю. В операции, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», участвует до 20 тыс. человек, до 90 танков, до 120 РСЗО, до 80 орудий полевой артиллерии и минометов.

В регионе говорят о начале второго этапа украинского контрнаступления. По информации врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за прошедшие сутки ВСУ предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

По его словам, украинские военные активно пытаются «продавить» оборону Российской армии на территории региона – обстановка в районе села Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась. Балицкий уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери. На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении поселка Никольское (Запорожская область).

«В четыре часа утра ВСУ атаковали российские позиции под прикрытием бронетехники. Всего в наступлении приняло участие более 100 машин, из них около 60 танков, разделенных на две группы. Противник уже давно не выходил в бой такими клиньями. Потому что украинцы знают – мы довольно легко уничтожаем технику», – рассказывает Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты России.

«По предварительным данным, в штурме участвовали три батальона. Противник активно использовал в том числе западную технику. Также перед атакой ВСУ нанесли по нашим позициям артиллерийские и авиационные удары. Всего было предпринято две попытки штурма», – отмечает он.

«ВСУ попробовали вклиниться в наши позиции в нескольких местах, даже почти дошли до первой линии обороны, но были отброшены. В сам населенный пункт Работино противник зайти не смог», – акцентировал собеседник.

«Российская армия вела ответный огонь различными видами вооружений. Применялись минометы, артиллерия, авиация, на близком расстоянии использовалось стрелковое оружие. В результате ВСУ потеряли 22 танка, 10 БМП и около 100 человек личного состава. Сейчас наши войска продолжают обстрел оставшихся украинских сил, чтобы они не смогли собраться для нового штурма», – подчеркнул эксперт.

«Стоит обратить внимание, что в атаке были задействованы штурмовые группы 33-й и 118-й бригад ВСУ, которые прошли обучение за рубежом и оснащены преимущественно западным вооружением. Кроме того, в атаке участвовало рекордное для Запорожского направления количество техники противника. Несмотря на это, сложно сказать, является ли это второй волной контрнаступления или все же мощная, но разведка боем», – добавил собеседник.

Ранее в своем Telegram-канале Рогов заявил о начале «второй волны «контрнаступа» ВСУ». Таким образом, подтвердился его прогноз о том, что новая фаза наступления противника намечается в конце июля и продлится до середины августа.

«Я бы в шутку сказал, что вооруженные силы Украины учли критику немецкой газеты Bild о том, что они не могут добиться успеха из-за своей неграмотной тактики. Но если говорить серьезно, то южнее Орехова – под селом Работино действительно был первый участок, на котором ВСУ впервые за последние недели попытались атаковать не просто «пушечным мясом», а бросив около 80 единиц бронетехники», – отмечает Михаил Онуфриенко, военный эксперт.

После отражения этой атаки ВСУ были вынуждены отправить подкрепление. «Им удалось вклиниться в наши боевые порядки на трех участках. Но они завязли там. В конечном итоге они, по некоторым данным, потеряли более 30 единиц бронетехники и отступили», – добавил эксперт.

По его словам, произошедшее стало попыткой масштабного наступления. Взятые в плен украинские военные оказались служащими бригад 10-го армейского корпуса ВСУ. «Эти силы предполагалось использовать, когда уже будет прорвана наша линия фронта и они пойдут к Мелитополю. То есть мы видим ту часть резервов, которая до сих пор не участвовала в боях», – считает Онуфриенко.

ВСУ будут использовать все резервы «для достижения хоть какого-то успеха».

«Если смотреть на те территории, которые мы заняли за последние два месяца, то у меня возникает вопрос – кто пошел в наступление? На территории от границы Харьковской области до Северска в ДНР мы освободили более 60 квадратных километров территории. Это больше, чем занял противник, который вынужден бросать в бой все резервы», – пояснил эксперт.

По мнению Онуфриенко, если в ДНР и ЛНР Россия перешла в наступление, то на Запорожском фронте нет необходимости «перемалывать колоссальное количество сил врага, атакуя его». «В обороне меньше потерь, чем в наступлении. Есть смысл продолжать выбранную тактику, она дает успех и позволяет нам укрепить вторую и третью оборонительные линии. Ну и сама идея наступления ВСУ на Бердянск и Мелитополь, выход к Крыму – это маразм, это нереализуемо», – подчеркнул Онуфриенко.

Алёна Задорожная

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