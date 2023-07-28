«Не трогает своих, опасна для противников»: в Турции впервые представлена «умная» мина MALAMAN

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ВМС Турции заключили контракт на разработку «умных» донных мин еще в 2011 году в рамках проекта MALAMAN. Теперь данная новинка национальной оборонки впервые представлена на выставке IDEF-2023.

Как пояснили разработчик, реализация проекта продолжается, ожидается поступление изделия в серийное производство. После его принятия на вооружение «турецкие воды будут намного безопаснее в случае возможной войны». Минирование будет осуществляться различными способами: боевыми кораблями, обитаемыми и беспилотными подводными аппаратами. На месте размещения мина будет удерживаться благодаря цепи, прикрепленной к грузу.

Источник изображения: topwar.ru

Мина MALAMAN

Корпус мины состоит из полиэстера, армированного стекловолокном. Этот материал устойчив к электромагнитному сканированию и механическим воздействиям. Мина оборудована высокотехнологичными сенсорами: подводной акустической системой IFF (идентификация «друг–враг»), датчиками давления, вибрации, магнитных аномалий и звука. Боевая часть имеет массу от 25 до 30 кг.

Не трогает своих, пропуская дружественные вымпела, и чрезвычайно опасна для противников

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

Как отмечается, благодаря высокой эффективности MALAMAN больше не потребуется обильное минирование акватории, поэтому высокая стоимость нового изделия оправдывает себя.